Quando prendiamo delle piante è fondamentale sapere che queste necessitano di attenzioni costanti ed è bene dargliene sempre.

Altrimenti, sprecheremo solo denaro e tempo prezioso e, ammettiamolo, non ne vale la pena, dobbiamo armarci solo di un po’ di pazienza.

È sempre buona cosa conoscere le caratteristiche delle proprie piante ma, come vedremo, ci sono alcune soluzioni per raccogliere i loro frutti prima del tempo.

Proprio così, è incredibile ma è possibile accelerare la crescita delle nostre piante grazie solo a questi sorprendenti trucchetti.

Soluzione

Quando effettuiamo la piantumazione, facciamo attenzione a mantenere una buona distanza tra una pianta e l’altra, alternativamente potremo usare dei vasi capienti con dell’abbondante terriccio.

In questo modo miglioreremo il drenaggio dell’acqua e favoriremo una buona aerazione delle radici, fondamentale per la sua ottima crescita.

Bisogna sapere che la luminosità e le giuste temperature influiscono positivamente sul loro sano e corretto sviluppo.

Potremo informarci su quale sia la tecnica migliore per potare le nostre piante, variabile da tipologia a tipologia.

Ovviamente è sempre consigliato scegliere piante adatte a dove abitiamo, altrimenti avranno difficoltà a crescere e spenderemo del denaro inutilmente.

Facciamo attenzione anche ai parassiti. Si possono mantenere lontani schiacciando due spicchi d’aglio e lasciandoli macerare per due giorni nel nostro innaffiatoio pieno di acqua.

Dopodiché basterà annaffiare le nostre piante con questa miscela che avremo preparato e ripetere l’operazione due volte al mese circa.

Approfondimento

Ovviamente, prima di procedere dovremo eseguire un test del terreno, questo perché per scegliere il fertilizzante giusto dovremo conoscere bene la sua composizione.

Per chi non lo sapesse, ci sono molti negozi che vendono dei kit specifici per il test del suolo, così sapremo quali nutrienti dovremo aggiungere.

I fondi di caffè favoriscono una crescita più veloce grazie alla caffeina che contengono, sono anche ricchi di azoto, uno dei nutrienti principali delle piante.

Non resta che provare perché è incredibile ma è possibile accelerare la crescita delle nostre piante grazie solo a questi sorprendenti trucchetti.

Approfondimento

