Mantenere le piante nel nostro giardino non è sempre semplice. Necessitano di continue cure, attenzioni e, soprattutto, hanno bisogno di tempo da dedicargli.

In pochi sanno che basta questa bevanda che abbiamo in casa per concimare le piante in modo semplice e veloce.

Stiamo parlando della birra: pochi ne sono a conoscenza ma è ricca di vitamina B e appunto per questo motivo è un ottimo fertilizzante.

La birra, infatti, è ricca di lievito e di tutte le sostanze di cui si nutrono i microrganismi che si trovano nel terreno, come i carboidrati.

Per esempio, se abbiamo dei resti di birra nel bicchiere, possiamo utilizzare del cotone imbevuto con qualche goccia e tamponarlo sulle foglie delle piante.

In questo modo le renderemo più lucenti.

Inoltre è consigliato, se in casa abbiamo dei gerani, versare una volta al mese un bicchiere di birra nella terra così da farli crescere più rigogliosi.

Un ottimo concimante

Come dicevamo prima, la birra è un ottimo concimante: rafforza le radici e fa sì che le piante crescano più forti, scongiurando eventuali malattie.

A tale scopo, innanzitutto bisogna procurarsi due tazze d’acqua ed esattamente la quantità di birra presente in una lattina.

Mescoliamo, quindi, i due ingredienti e versiamoli in uno spruzzino o, volendo, possiamo utilizzare anche un innaffiatoio.

In questo modo potremo spruzzare la miscela intorno alla pianta.

Efficace antiparassitario

La birra è inoltre un efficace antiparassitario.

In questo caso basterà riempire un contenitore di birra, sotterrarlo e lasciare solo l’orlo in superficie.

Lumache e i lumaconi che popolano il terreno circostante finiranno per cadere nel contenitore che abbiamo preparato ed è in questo modo, quindi, che ce ne sbarazzeremo.

Aggiungiamo, poi, dello zucchero alla birra e versiamolo in una ciotola nel giardino o nel balcone: attirerà le vespe o gli insetti.

