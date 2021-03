Ci sono alimenti e sostanze naturali in grado di fare da polivalenti per la nostra casa. Ci riferiamo in particolare al limone, all’aceto e al bicarbonato. Ma non sono i soli. C’è un alimento capace di produrre tante idee originali per la nostra casa e venire incontro alle nostre esigenze: l’amido di mais. Commercialmente è conosciuto anche col nome di maizena e trova la sua collocazione soprattutto nella preparazione di dolci e torte salate. Ma, andremo a scoprire in questo articolo tutti gli impieghi meno conosciuti di questa preziosissima ricchezza a disposizione della nostra casa.

Gli atleti usano la maizena e la apprezzano

Molti atleti e agonisti conoscono e apprezzano la maizena perché è in grado di eliminare i funghi e i batteri dei piedi. Soprattutto coloro che frequentano spogliatoi e piscine, sanno a cosa vanno incontro. Batteri, microbi e umidità sono infatti alleati per recare danno ai nostri piedi e crearci screpolature e pruriti. Da oggi, diciamo stop a tutto ciò, semplicemente mettendo nelle scarpe da ginnastica e in quelle da sport un po’ di amido di mais. Servirà a prevenire la formazione di funghi e aggressori della pelle.

Un antico rimedio per le pelli grasse

C’è un alimento capace di produrre tante idee originali per la nostra casa e anche per la cura del viso. Infatti, la maizena è in grado di aiutarci a eliminare il grasso presente in eccesso sulla nostra pelle. Sappiamo bene quanto costano questi prodotti specifici, che contengono alle volte anche sostanze non naturali. Gli antichi utilizzavano questo prodotto proprio per controllare la formazione del grasso sul derma. Potremo farlo anche noi, applicandola in piccole quantità sulle parti della pelle maggiormente grasse, lasciandola riposare e agire per una mezz’oretta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Trattamento casalingo e naturale per le scottature

Anche bruciature e scottature richiedono spesso l’utilizzo di pomate e prodotti farmaceutici in grado di fare al caso nostro. Ma, se vogliamo agire con un prodotto assolutamente naturale, ecco che la maizena fa per noi. Prendiamo una scodella e mescoliamola assieme all’acqua, preparando una crema densa e vellutata. Applichiamola con delicatezza sulla pelle, lasciando agire. È valida soprattutto per le piccole scottature e gli eritemi dovuti all’esposizione al sole.

Approfondimento

Il segreto per far crescere i capelli più velocemente