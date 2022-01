Un problema diffusissimo che tormenta molti di noi adulti è la difficoltà a prendere sonno. Per quanto si sia stanchi e bisognosi di riposo, in molti casi non si riesce ad addormentarsi e si finisce con lo stare ore e ore sdraiati nel letto a guardare il soffitto. Più passa il tempo senza che si prenda sonno più lo stress aumenta e la sensazione di frustrazione.

Gli esperti ci danno i più diversi consigli, dall’alzarsi a fare una camminata, dal praticare meditazione al contare le pecore. Oggi, però, vogliamo consigliare alcune essenze che potrebbero favorire l’addormentamento. Chi fatica a prendere sonno e riesce a dormire solo poche ore, infatti, dovrebbe provare queste essenze da indossare.

Il potere degli oli essenziali

Se vogliamo utilizzare questi prodotti dovremo sempre acquistare prodotti certificati con un’etichetta credibile. Dovremmo poi evitare di fare un uso improprio delle essenze, per esempio evitando di metterli a contatto diretto con la pelle o respirarli da troppo vicino.

Se vogliamo godere dei profumi della natura, possiamo disperderli nell’ambiente oppure usarli per profumare lenzuola e bucato.

Oggi, però, vogliamo parlare di come alcuni oli potrebbero aiutare a rilassare e a far prendere sonno e potrebbero rappresentare un’alternativa naturale ed efficace.

Chi fatica a prendere sonno e riesce a dormire solo poche ore dovrebbe provare queste essenze

Tra le essenze più indicate per favorire uno stato di rilassamento possiamo citare la lavanda. Questo fiore dal profumo unico e inimitabile avrebbe proprietà calmanti che potrebbero ridurre lo stress e alleviare i nervi e la tensione.

Un altro profumo molto dolce ed estivo è quello della vaniglia. Con il suo profumo fresco e denso può farci sognare di essere in un luogo tropicale magari in vacanza. Questo aroma semplice e rassicurante si crede che abbia un effetto sullo stress e l’ansia.

Così come in molti sorseggiano tisane alla camomilla con la speranza di dormire meglio, possiamo vaporizzare il profumo di questo fiore per vere un effetto simile. Rilassante ed antinfiammatorio, questo fiore è molto usato nell’erboristeria per le sue caratteristiche.

Se abbiamo difficoltà ad addormentarci possiamo mettere due gocce di questi oli sulla federa e in pochi istanti verremo trasportati in un mondo di relax e dolcezza.

Approfondimento

Se facciamo fatica a prendere sonno potremmo soffrire di questo disturbo da non sottovalutare.