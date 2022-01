La Centella Asiatica è una pianta rampicante, che cresce in climi umidi e tropicali, dove ci sono molti corsi d’acqua. Essa è caratterizzata da fiori viola ma è nelle foglie che si trovano i suoi importanti principi attivi. In particolare, ci riferiamo alle saponine triterpeniche, che migliorano la circolazione venosa e stimolano i fibroblasti, necessari alla salute dei tessuti. Inoltre, essa è anche ricca di polifenoli e di olio essenziale. Insomma, dall’India o dal Sud America con furore, questa pianta rampicante sarebbe un toccasana contro cellulite e vene varicose, rinforzando i vasi sanguigni poiché agisce rendendo più elastiche le pareti vasali.

La sua azione anticellulite deriva dalla capacità di favorire il drenaggio dei liquidi, proteggendo allo stesso tempo la tiroide. Non a caso, a chi soffre di problemi alla stessa si consigliano creme a base di questa pianta.

Dall’India o dal Sud America con furore, questa pianta rampicante sarebbe un toccasana contro cellulite e vene varicose, rinforzando i vasi sanguigni

Vediamo in base a quali proprietà la Centella Asiatica svolgerebbe la sua utilissima azione contro gli inestetismi della cellulite. Ebbene, grazie alla composizione anzidetta, presenterebbe ottime proprietà rassodanti. In più, la sua azione elasticizzante dei vasi sanguigni, consentirebbe un forte drenaggio dei liquidi, evitando che ristagnino causando l’inestetismo.

Questa pianta, dunque, permetterebbe la depurazione del sistema linfatico, tanto che la pelle appare subito più tonica ed uniforme. Poi, il secondo effetto benefico è legato alla sua attività flebotonica, che rafforza e protegge i vasi sanguigni. Per questa ragione, dietro consiglio del medico, viene utilizzata anche nel trattamento delle vene varicose. Ciò in quanto, attraverso la sua attività drenante, contrasta il gonfiore e la pesantezza di gambe e caviglie. Il tutto, con evidenti benefici sulla circolazione. In più, stimolando la sintesi del collagene, agisce sul tessuto connettivo, rinforzandolo, proteggendolo e rendendolo più elastico.

Come utilizzarla

Il modo migliore per utilizzare la Centella Asiatica è procurarsi l’estratto secco, disponibile in confetti o in capsule. Oppure, è possibile optare per la soluzione idroalcolica, da bere. Essa è presente, in diverse quantità, anche sotto forma di crema, antismagliature, anticellulite e antirughe, grazie alle sue proprietà rassodanti. In più, con essa, potremmo preparare degli infusi, lasciandone 4 grammi in 100 ml di acqua bollente per un quarto d’ora. In definitiva, sono davvero molteplici le forme in cui si può utilizzare questa pianta. Essi, naturalmente, variano anche a seconda dello scopo finale che si vuole conseguire dal suo utilizzo.

Lettura consigliata

Non tutti sanno che questa pianta commestibile, dalle proprietà benefiche per la salute e disponibile in quasi tutti i colori dell’arcobaleno, può adornare le nostre case ma anche servire a preparare bevande e infusi