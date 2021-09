Abbiamo visto quali sono le 5 dritte fondamentali per un uso sicuro dei cosmetici ed evitare problemi cutanei e quanta attenzione impiegarvi quindi nell’acquisto. Se è vero che tutti dobbiamo stare attenti sempre, in alcuni casi ancor più. Infatti in caso di allergie dovremmo controllare tra le altre cose che il prodotto non possa provocarci reazioni.

Sicuramente una delle allergie più diffuse è quella al nichel, un elemento non difficile da trovare anche nei cosmetici. Chi è allergico al nichel e vuole acquistare cosmetici sicuri dovrebbe conoscere questi marchi testati.

Attenzione alle etichette

Chi è allergico al nichel al contatto con questo può manifestare una dermatite da contatto, anche a distanza di 12/48 ore. Prima di acquistare un cosmetico dovrebbe accertarsi di determinate diciture sulle etichette. Non bisogna lasciarsi ingannare dalla scritta “Nickel free”, poiché per legge i cosmetici non devono assolutamente contenerlo come ingrediente. Ma lo stesso può esservi presente come derivato dai processi di lavorazione, dunque è necessario accertarne la quantità. I marchi che lo fanno hanno la dicitura “Nichel Tested”, che dimostra di aver sottoposto i propri prodotti a test. La quantità rilevata deve essere minima e non oltrepassare la soglia rischiosa, in più deve essere espressa.

Si raccomanda di leggere attentamente questi dati. Si precisa che anche prodotti con determinate caratteristiche potrebbero comunque suscitare reazioni nei soggetti particolarmente sensibili.

Chi è allergico al nichel e vuole acquistare cosmetici sicuri dovrebbe conoscere questi marchi testati

Abbiamo selezionato i marchi che, in seguito ai test, dichiarano presenza di nichel inferiore o pari allo 0,0001 %. Naturalmente queste informazioni è bene verificarle sempre poi sui singoli prodotti da acquistare, poiché potrebbero variare. Le indicazioni riportate sono puramente orientative e generiche, non potranno mai sostituire le opinioni di un medico, che è sempre bene consultare come guida. I marchi sono: