Molti di noi, in questo periodo, sono afflitti da un problema davvero fastidioso. Infatti, soprattutto per coloro che hanno un giardino o un vialetto di fronte casa, l’autunno non è proprio il massimo. Ogni giorno troviamo foglie secche davanti casa. E non sappiamo davvero come sbarazzarcene. E forse, in questo caso, non ce n’è bisogno. Infatti, potremmo mettere in atto la nota pratica del riciclo creativo. Ne avevamo già dato prova nel nostro precedente articolo “Non si dovrebbero mai buttare le scatole della pasta, ecco come possiamo riutilizzarle”. E anche in “Non bisognerebbe gettare i rotoli di carta igienica perché possono essere riutilizzati in questi modi” avevamo fornito un consiglio davvero utile. E oggi ce n’è un altro in arrivo che sicuramente ci stupirà.

Non gettiamo via le foglie autunnali che troviamo nel nostro giardino ma riutilizziamole in questi modi formidabili

Il riciclo creativo, nei casi come quelli di foglie che invadono il nostro vialetto, può essere davvero utile. Infatti, con questa pratica, potremmo unire una volta per tutte l’utile al dilettevole. Basterà sapere cosa fare e quali idee mettere in atto per poter dar vita ad alcune creazioni che ci faranno davvero rimanere a bocca aperta. Per esempio, nel caso delle foglie, potremmo realizzare alcune decorazioni piuttosto interessanti che renderebbero la nostra casa unica e super originale. Per realizzare questa idea, dovremo procurarci:

foglie autunnali;

filo di ferro;

un paio di forbici;

nastro colorato.

E ora vediamo quali sono i passaggi per decorare il nostro appartamento.

Ecco cosa dobbiamo fare per creare una composizione davvero interessante con le nostre foglie autunnali

La prima cosa che dobbiamo fare è raccogliere alcune foglie autunnali. Ora, pieghiamo a metà ognuna di loro. Facciamo nuovamente questa operazione, ma stavolta in verticale. Ora, arrotoliamo la nostra foglia, creando una spirale. Alla fine, dovremmo vedere una forma molto simile ad una rosa elegante. Quando ciò sarà accaduto, infiliamo un piccolo bastoncino di legno per creare il gambo del fiore. Facciamo lo stesso con 4 foglie e uniamole tra loro, rendendo il fiore ancora più grande. E adesso fissiamo tutto con il filo di ferro, tagliando con le forbici la parte troppo lunga che fuoriesce. Abbelliamo poi il nostro mazzo di rose con un nastro colorato e riponiamolo in un’area della casa per rendere più elegante il nostro arredamento.

Perciò, ora che lo sappiamo, non gettiamo via le foglie autunnali che troviamo nel nostro giardino ma riutilizziamole in questi modi formidabili!