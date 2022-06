Dopo il crollo seguito alla scoppio della pandemia, le azioni Fiera Milano stanno lentamente cercando di riportarsi sopra il livelli precedenti al Covid 19. Tuttavia, la ripresa non è ancora completa anche se al titolo Fiera Milano potrebbe servire veramente poco per invertire al rialzo.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista e l’obiettivo più probabile in area 3,035 euro è stato raggiunto e rotto al ribasso. A questo punto, il recupero dei livelli precedenti la pandemia potrebbe essere possibile solo nel caso di una chiusura settimanale superiore a 3,035 euro.

In caso contrario potrebbe essere possibile la continuazione del ribasso verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare verso la massima estensione in area 2,075 euro.

La valutazione del titolo Fiera Milano

Allo stato attuale il titolo risulta essere molto sottovalutato. Applicando i multipli di mercato, infatti, le azioni Fiera Milano risultano essere sempre sottovalutate indipendentemente dall’indicatore utilizzato. La sottovalutazione rimane anche se si confronta con i suoi competitors. Per capirci, solo la società Italian Exhibition Group quota a multipli del PE inferiori a quelli di Fiera Milano. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 60%.

Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del titolo, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: +80% entro il 2024. Infine, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Dal punto di vista dei punti di debolezza, la società ha una situazione finanziaria non brillante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Se, quindi, si considera il rapporto EV/EBITDA Fiera Milano risulta essere la più sopravvalutato nel suo settore di riferimento.

Ricordiamo che il multiplo EV/EBITDA misura il rapporto tra il valore aziendale e l’EBITDA, dove l’EBITDA misura la performance finanziaria complessiva di un’impresa, mentre l’EV determina il valore totale dell’impresa.

Al titolo Fiera Milano potrebbe servire veramente poco per invertire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Fiera Milano (MIL:FR) ha chiuso la seduta del 24 giugno a quota 3,02 euro, in rialzo dell’1,68% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale