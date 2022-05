Quanti scambi di soldi avvengono ogni giorno nella nostra vita. Quando si dice che questi vanno e vengono è proprio così. Certo, magari quella frase è riferita alla quantità, ma è indubbio che, ogni giorno, entrano e escono dai nostri portafogli molti pezzi. Soprattutto monete.

Per qualcuno un via vai continuo, per altri meno, ma quasi tutti le raccogliamo in maniera distratta e le utilizziamo senza pensarci molto. Eppure, se stessimo più attenti, magari ci accorgeremmo che non tutti i pezzi sono uguali. Che ci sono moltissime effigi diverse sopra ogni moneta. Alcune più comuni, certamente, ma altre molto meno.

Se fossimo fortunati e ci capitassero le seconde, avremmo in tasca qualcosa di più di una semplice moneta. In alcuni casi, di molto, ma molto più importante. Abbiamo già visto, per esempio, la moneta da 2 euro che raffigura la Principessa Grace Kelly. Un pezzo di pochissimi esemplari, proveniente dal Principato di Monaco e che può davvero valere una fortuna.

Non solo, esistono altri casi come questo. Magari, nelle monete, sono meno considerati che in altri settori. Pensiamo alla filatelia e al famoso esempio del Gronchi rosa, diventato leggendario, anche nella cultura popolare, come qualcosa di raro e introvabile.

L’oggetto di cui parleremo oggi, fatte le debite proporzioni, può essere assimilato a questo famoso francobollo. Stiamo parlando di una moneta da 2 euro davvero particolare, che potrebbe valere fino 10 mila volte tanto nelle tasche di chi la dovesse possedere.

Chi dovesse trovare questa moneta da 2 euro nel proprio portafoglio potrebbe davvero diventare ricchissimo grazie a un impercettibile errore di conio

Il pezzo in questione è stato emesso a giugno 2021 e raffigura due operatori sanitari, un uomo e una donna, con in alto la scritta “grazie”. Un omaggio doveroso a tutti coloro che si sono impegnati, negli ospedali e non solo, per aiutare tante persone vittime del Covid. 6 milioni la tiratura emessa.

Per un errore di conio, però, alcune monete hanno un difetto lieve e particolare. Sulla manica del camice dell’operatrice, infatti, c’è un impercettibile segno, dovuto a un eccesso di materiale. Sembra incredibile, ma questo piccolo dettaglio ha fatto schizzare immediatamente il suo valore. Sulla piattaforma eBay, in alcuni annunci, la si può trovare addirittura a 19.000 euro!

Chi dovesse trovare questa moneta da 2 euro in tasca o nel proprio portafoglio, dunque, potrebbe davvero aver trovato un tesoro. Anche se qualche collezionista è scettico, perché l’errore di eccesso di materiale, da parte del conio, non è poi così raro, è indubbio che sia un pezzo comunque non comune.

Guardarci in tasca non costa nulla, poi possiamo anche decidere di tenerla e rivenderla tra qualche anno, quando, magari, il valore si incrementerà. Oppure di accontentarci di molto meno, come alcuni venditori stanno facendo su eBay, mettendola a disposizione per “soli” 2.000 euro. Come spesso accade in questi casi, una valutazione oggettiva non sempre esiste, di conseguenza le oscillazioni di prezzo possono essere anche notevoli.

Approfondimento

Occhio a queste monete perché valgono parecchi soldi e trovarle in tasca o nel portafogli è una gran bella fortuna