Ambra Angiolini la ragazza di «Non è la Rai» che ha tenuto testa al Concertone del 1° maggio, la replica a Fedez

Pensavamo fosse stata una scelta volta al risparmio quella piombata su Ambra Angiolini per la conduzione del Concertone del 1° maggio a Roma. Non conosciamo il cachet, ma la ragazza con maglioncino a strisce con in colori dell’Ucraina, ha retto bene. Sul palco vestita da teen-ager, ha mostrato straordinaria naturalezza per un evento che ha vissuto come una festa a casa sua di cui condivideva in pieno stile e messaggi. Ce ne sono stati tanti come la stoccata di Fedez che non è stato invitato. E in verità, non ci è sembrata una gran cosa, visto pure il periodo particolare che sta vivendo l’artista Re dei social.

Però dobbiamo pur dire che se solo l’avesse detto prima, forse la stessa Ambra si sarebbe spesa per averlo sul palco in modalità last minute. Tuttavia, la presentatrice dal palco gli ha lanciato i saluti. E non si capisce se sia stato sarcasmo, ironia o saluti reali visto che i due dovranno comunque lavorare insieme nella prossima edizione di X Factor.

Chi è Ambra

Venuta a galla dalla fortunatissima trasmissione degli anni Novanta, «Non è la Rai», Ambra Angiolini la ragazza scoperta da Gianni Boncompagni sembra non aver timori. Fu Boncompagni a ideare il programma del primo pomeriggio che dalle reti Mediaset raggiunse una media di telespettatori quotidiana di tutto rispetto. Ambra all’epoca era giovinetta, ricciolina e tutto pepe. Tant’è che da ragazza del gruppo passò poi sul palco a presentare le ultime due edizioni dello stesso programma. Da lì poi l’ascesa e la conduzione di «Generazione X» e il fortunatissimo album «T’appartengo». Poi le esperienze come attrice e le immancabili notizie sulla sua vita privata. Giunte fino a poco tempo fa dal mondo del calcio con l’ex Massimiliano Allegri.

Ieri si è commossa. E le lacrime sono sembrate vere. Una commozione nel vedere la piazza gremita dopo due anni di chiusure per la pandemia; commozione per il conflitto in corso e chissà per quali altri pensieri possa aver scatenato l’evento nella conduttrice. I commenti social non sono tutti per lei. Ad alcuni non piace e non è mai piaciuta forse per via di quell’ascesa partita quasi dal nulla. La manifestazione canora è andata bene perché la piazza era piena come un rubinetto da cui sgorga acqua dopo un periodo di secca. Un evento molto per la Pace e meno per il Lavoro che pure è stato toccato nei suoi aspetti da migliorare. Chi invece ha dedicato in pieno la giornata di ieri alle morti bianche e ai diritti dei lavoratori è stato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

