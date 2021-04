Ci sono molti modi per rubare un’auto. In questo articolo vediamo i due più subdoli, che in genere si svolgono nei parcheggi dei supermercati o nelle piazzole di sosta dell’autostrada. Uno in particolare è molto subdolo, perché blocca la chiusura della porta con un oggetto di uso comunissimo, una moneta. Perciò se si trova una moneta nella maniglia della portiera dell’auto meglio chiamare i Carabinieri.

Le auto più rubate nel 2020

I ladri si ingegnano per rubare un’auto. Per mettere a segno i furti con successo trovano sempre metodi nuovi. Non solo per rubare le auto, ma anche per rubare dentro le auto. La tecnologia non ha annullato, come si sperava, il fenomeno dei furti delle auto, l’ha solo ridotto. Comunque chi vuole rubare un’auto trova sempre il sistema di aggirare gli antifurti più moderni. È stupefacente scoprire come in testa alle auto più rubate nel 2020 ci siano le cosiddette utilitarie, le auto di fascia bassa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il furto che clona il segnale di blocco e sblocco delle portiere

Ma oltre al furto dell’auto, spopola il furto nell’auto, ovvero rubare quello che si lascia all’interno. Gli oggetti più ambiti sono le borsette delle signore, le borse da viaggio, i pc portatili. I sistemi per introdursi all’interno dell’auto sono molteplici. Per esempio, la clonazione del telecomando è uno dei sistemi di furto più diffusi. Spesso si verifica nelle piazzole dell’autostrada. I ladri attendono che l’autista esca dall’auto e chiuda col telecomando. Attraverso un sofisticato marchingegno viene clonato il segnale del telecomando d’apertura delle portiere. Appena il proprietario si allontana aprono l’auto e rubano tutto quello che c’è al suo interno.

Se si trova una moneta nella maniglia della portiera dell’auto meglio chiamare i Carabinieri

Ma il sistema di furto più insidioso di tutti è quello della monetina nella maniglia. Anche questo, come quello della clonazione del segnale di apertura, avviene preferibilmente in un parcheggio. Appena l’auto si ferma, dalla parte della portiera del passeggero un ladro inserisce una monetina nella maniglia. Ovviamente senza farsi vedere. Quando il proprietario scende, col telecomando blocca le portiere. Queste danno il segnale acustico tipico del blocco ma non si chiudono, perché la monetina a contrasto lo impedisce.

Per evitare questo problema è sufficiente accertarsi che quando si parcheggia attorno all’auto non ci sia nessuno.

Approfondimento

A proposito di auto, questi sono 5 trucchi per dare un taglio ai costi della polizza