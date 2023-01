Oggi Wall Street riapre i battenti in un contesto grafico molto particolare. I mercati azionari europei, in rialzo da oltre un mese e di ben oltre il 10% hanno accumulato un certo ipercomprato sugli oscillatori di breve termine. I mercati americani invece, in rialzo più limitato nello stesso periodo, non presentano particolari eccessi. Cosa attendere da ora in poi? Potrebbe essere possibile assistere a mercati a due velocità. Oggi si capirà se Wall Street farà iniziare un ritracciamento dei mercati azionari.

Lo scenario settimanale

Le attese sono per una settimana rialzista. I primi due giorni di contrattazione, massimo le prime ore di mercoledì potrebbero portare a un ritracciamento, per poi lasciare spazio a un nuovo rialzo. Se questo movimento rimarrà confinato entro determinati livelli, ci saranno tutte le condizioni per ripartire al rialzo.

Procediamo per gradi.

La seduta di contrattazione del 13 gennaio si è chiusa a Wall Street con un ulteriore rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.302,61

Nasdaq C.

11.079,16

S&P 500

3.999,09.

Al momento gli indici azionari americani continuano a mostrare una tendenza solida di breve termine e senza eccessi. Situazione grafica ben diversa sui mercati europei. Come regolarsi quindi? Non possiamo far altro che andare a rivedere cosa sia accaduti in altri contesti similiari.

Wall Street farà iniziare un ritracciamento dei mercati azionari? I livelli da monitorare

Le cose più importanti da fare nei momenti di indecisione sono quelle che andrebbero sempre fatte. Si devono monitorare i livelli di supporto e di resistenza. Gli oscillatori anche se hanno una certa valenza, hanno una potenzialità “predittiva limitata”. Infatti, possono evidenziare uno stato e rimanere in esso senza portare a una variazione di tendenza. Inoltre, questo stato potrebbe rientrare anche senza portare a una variazione di tendenza.

Continueremo quindi a concentrarci sui livelli di supporto da monitorare di giorno in giorno. Ecco quelli da attenzionare fino a domani:

Dow Jones

33.792

Nasdaq C.

10.787

S&P 500

3.937.

Ti potrebbe interessare

Come scegliere tra la rottamazione delle cartelle o la rateizzazione ordinaria

Vorresti un lavoro in Lombardia a tempo indeterminato? Ecco un concorso a cui poter partecipare