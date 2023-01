Bocca ben chiusa con questi 4 segni zodiacali: sono inguaribili pettegoli e perfidi maldicenti

I segni zodiacali svelano tanti aspetti del carattere e della personalità delle persone. Sono quindi utili per sapere come rapportarci con alcune persone o se starne addirittura alla larga. In questo articolo andremo a scoprire quali sarebbero i segni con la lingua un po’ troppo lunga.

Instaurare buoni rapporti con le persone è fondamentale. Ogni giorno siamo chiamati a rapportarci con gli altri in tantissimi ambiti della vita: parenti e famigliari, colleghi di lavoro…

Andare d’amore e d’accordo con tutti sarebbe una utopia. Tuttavia, conoscere il carattere e la personalità del singolo può esserci assai utile per non creare screzi. In questo, l’oroscopo può darci una mano. Il segno zodiacale, infatti, rivela molto circa carattere e temperamento delle persone. Sicuramente ognuno di noi è un essere singolo ed unico nell’Universo. Tuttavia, è un dato oggettivo che soggetti appartenenti allo stesso segno zodiacale presentino tratti caratteriali molto similari. I Capricorno, ad esempio, sono rinomati per la loro cocciutaggine, i Pesci per il romanticismo e i Gemelli per la creatività. Ci sono poi altri segni che si contraddistinguono per la passionalità e la perdurante insoddisfazione .

In questo approfondimento ci occuperemo dei segni famosi per farsi sfuggire qualche parola di troppo…

Teniamo la bocca ben chiusa con questi 4 segni zodiacali

Tra i primi due posti potremmo segnalare i nati sotto il segno del Cancro e della Bilancia.

I cancerini sono dei gran chiacchieroni. Sia ben chiaro, parlano delle loro faccende, ma anche di quelle altrui! Quando si dialoga con un Cancro, si potrà notare che farà tante domande sulla sfera amorosa. Visto che ama chiacchierare, evitiamo di lasciarci andare con confidenze, soprattutto se molto intime. Difficilmente gli rimarranno in bocca.

Oltre che chiacchierone, il segno della Bilancia è anche falso. Sparla di tutto e di tutti, aggiungendo a fatti veri anche dicerie brutte e spesso inventate o ingigantite rispetto alla realtà. E quel che è peggio è che lo fa con un’aria ingenua ed innocente. A condire questo quadretto poco simpatico, ricordiamo anche che il segno della Bilancia è anche piuttosto invidioso. Insomma, un mix di cattive qualità che, a certi livelli, possono divenire vera e propria perfidia.

Toro

L’essere pettegolo del Toro è insito nella sua infinita curiosità per la vita degli altri. Un interesse così forte ed estremo da sfociare quasi in una ossessione maniacale. Va bene essere curiosi (se in giuste dosi), ma il Toro non riesce a limitarsi ad ascoltare, deve sempre e per forza dare commenti e giudizi. Pochi lo avrebbero immaginato, ma il Toro ha il vizio del pettegolezzo insito nel sangue!

Ariete

L’essere pettegoli degli Ariete è più un peccato veniale. Focosi e passionali, i nati sotto questo segno amano spettegolare per il gusto di parlare e fare chiacchiere. Nel loro modo di raccontare le cose non c’è alcuna subdola cattiveria né tantomeno invidia. Più che altro, per gli arietini, il pettegolezzo è un modo per divertirsi. Spesso, però, il loro passatempo preferito può creargli grossi guai facendo arrabbiare molte persone.

Per un motivo o per un altro, tutte quelle appena descritte sono dunque personalità a cui conviene raccontare poco di sé. Pertanto, è bene tenere sempre la bocca ben chiusa con questi 4 segni perché in bocca non gli resta proprio nulla, anche le cose inventate!