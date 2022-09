L’autunno non deve far smarrire la voglia di viaggiare. Pur con tutte le difficoltà attuali, infatti, dovremmo sempre cercare di ritagliarci uno spazio per cultura e relax. Un weekend ogni tanto, talvolta, sarebbe sufficiente da dedicare alla conoscenza dei tanti tesori presenti nel nostro paese. Magari organizzandosi per tempo e programmando, si potrebbe trovare qualcosa di interessante anche a poco prezzo.

La Toscana è una delle regioni che più si presta alle cosiddette gite fuori porta. Molte delle sue città sono considerate un po’ come la culla del nostro paese. Per l’arte, la lingua, la pittura. Sono visitate da ogni angolo del mondo, forse più dai turisti stranieri che da quelli italiani.

Facilmente raggiungibile sia da nord che da sud, anche in autunno questo territorio offre tantissime valide soluzioni per trascorrere momenti di relax. Alternati alla conoscenze di alcune gemme del nostro paese, presenti all’interno di chiese e palazzi storici. Oggi andremo a descrivere quello che offre un capoluogo come Arezzo, a meno di un’ora da Firenze. Pur non essendo tra le più rinomate località toscane, essa possiede alcuni splendidi capolavori firmati da artisti del calibro di Piero della Francesca e Cimabue.

A un’ora da Firenze è da visitare questo capoluogo ricco di opere d’arte

Un itinerario che parte dal centro storico, di chiara matrice medioevale, teatro di alcune scene dell’indimenticabile film “La vita è bella” di Roberto Benigni. Uno dei tanti grandi artisti nati da questi parti.

Il Duomo è dedicato ai Santi Pietro e Donato. È una costruzione iniziata dopo la metà 1200 e terminata più di due secoli dopo. Il dipinto della Maddalena, eseguito da Piero della Francesca, è il gioiello più fulgido, insieme alle vetrate del maestro vetraio francese Guillaume De Marcillat.

Il luogo simbolo di Arezzo è indubbiamente Piazza Grande, con una particolare forma a trapezio, su cui si affacciano i palazzi più belli della città. Spiccano quello della Fraternita del Laici con il suo splendido orologio astronomico ancora oggi perfettamente funzionante. Il Palazzo delle Logge costruito da Giorgio Vasari, uno dei principali architetti del 1500 italiano. La chiesa di Santa Maria delle Pieve, con la sua imponente facciata romanica.

Nella piazza, poi, ogni primo weekend del mese, si tiene una Fiera Antiquaria tra le più belle di tutta la regione. Più di 500 bancarelle che mettono in vendita mobili e pezzi da collezione unici.

Cosa vedere in un fine settimana di relax e cultura

La Basilica di San Francesco ospita una delle opere più celebri di Piero della Francesca. “La leggenda della vera croce” è uno dei più grandi capolavori del Rinascimento. Illustra, con dei pregevoli affreschi, la storia del legno che divenne poi la croce di Gesù. Una piccola chiesa che ospita davvero un tesoro inestimabile.

Passeggiando tra le strette vie del centro storico, ci si può soffermare anche sulla Basilica di San Domenico, all’interno del quale è possibile ammirare una grande croce di oltre tre metri. Una delle prime opere di Cimabue, il maestro di Giotto.

Tra i musei da visitare troviamo la casa del Vasari, con le sue splendide decorazioni e le suggestive sculture e quello di arte medioevale. Un altro dei gioielli nascosti che possiamo trovare ad Arezzo.

A un’ora da Firenze è da visitare questo capoluogo adatto per un weekend che unisca relax e arte. Se poi volessimo, potremmo percorrere 60 chilometri per andare a vedere l’orto in cui è cresciuto un ortaggio da Guinness dei Primati.

