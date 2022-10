Rovesci nel weekend ricopriranno d’oro la Bilancia e altri 3 segni zodiacali

Le stelle del mese di ottobre elargiscono gioie e dolori. Il fine settimana potrebbe dare conferme di successo o rovesciare le carte in tavola rivelandosi disastroso. Lo apprenderà sulla propria pelle l’Ariete che ha goduto dei favori della Luna piena, nel suo segno il 9 ottobre, ma il cui potere sta scemando. Alla calma riflessione data dal satellite seguirà un weekend di irruenza e tensioni che lo terranno sul piede di guerra. Sarebbe consigliabile non prendere decisioni avventate.

Non se la passerà meglio la Vergine, che avvertirà su di sé un peso difficile da scrollarsi e che difficilmente riuscirà a rilassarsi.

Tirerà una brutta aria anche per lo Scorpione, il quale però dovrà solo pazientare che passi. Dal prossimo weekend otterrà le sue rivincite ospitando sia Venere che il Sole.

Il più fortunato del mese

Continua la sua scalata verso il successo il segno del mese, infatti rovesci nel weekend ricopriranno d’oro la Bilancia. Rimane salda nella sua posizione e mantiene il trono dello zodiaco, non è ancora tempo di lasciarsi spodestare.

In questa settimana Mercurio ha abbandonato la Vergine ed è approdato in Bilancia. Questo Pianeta donerà una particolare arguzia e perspicacia da sfruttare nelle relazioni personali e nel contesto lavorativo. Se attende un salto di qualità è il momento giusto, tanto più che avrà dalla sua anche il Sole e Venere.

La fortuna travolge la Bilancia nei vari ambiti della sua vita. Questo weekend potrà tranquillamente stare sugli allori e godere del raccolto seminato durante la settimana trascorsa e ricaricarsi per la successiva che porterà altrettante soddisfazioni.

Dunque il momento sarà propizio per dedicarsi alle proprie passioni, per concedersi una gita fuori porta e godere della compagnia delle persone care.

Potenti rovesci nel weekend ricopriranno d’oro la Bilancia e non solo

L’influsso benevolo vissuto dalla Bilancia continua a riflettersi anche sugli altri segni d’Aria: Acquario e Gemelli.

L’Acquario ha riacquisito quella serenità che gli serviva da sprone per riprendere in mano la sua vita e focalizzare le energie verso i propri obiettivi. L’agenda torna a essere fitta di impegni, ma senza comportare stress e frustrazione, solo con tanta voglia di sfondare. Il fine settimana sarà un’ulteriore occasione per portare a casa nuovi e ambiziosi risultati.

Volano i Gemelli spinti dalla forza combattiva di Marte. Stanno vivendo giorni frenetici e non hanno alcuna voglia di fermarsi. La parola chiave anche nel weekend sarà dinamismo, l’importante sarà fare e non bloccarsi a sprecare il tempo. La fiducia che li anima potrebbe condurli a raggiungere traguardi finora inesplorati.

La novità di questi giorni è però un segno zodiacale che finalmente può tirare un sospiro di sollievo, il Leone.

Il Leone, uno dei segni più ambiziosi dello zodiaco, ha passato davvero un brutto periodo. Nonostante i suoi sforzi, sembrava non riuscire mai a centrare l’obiettivo. Conoscendo il suo carattere focoso, si può immaginare quale stato d’animo ciò gli abbia suscitato.

Per fortuna la situazione ora sembra essere sotto controllo e la fortuna sembra essere tornata a girare. Il fine settimana potrebbe rivelarsi decisivo per trarre ulteriori vantaggi e recuperare le sconfitte finora subite. Bisogna ingranare la marcia e accelerare, deve andare a prendersi ciò che vuole senza indugi. È tempo di dare spazio a tutte le ambizioni che troppo a lungo sono rimaste incompiute.

