Anche se le scarpe da ginnastica non sono bianche, nella maggior parte dei casi lo è la base. Il “tacco”. Quindi se anche pensiamo di ovviare alle macchie comprando scarpe colorate, in sostanza non risolviamo granchè. Le coloriture giallastre sono frequentissime già dal primo utilizzo così come pure i segni d’erba da uso agonistico. Spesso non vanno via nemmeno con il consueto lavaggio, che pure è necessario. Oltre alla pulizia ordinaria dobbiamo sempre tener d’occhio quando è necessario cambiare la scarpa perché ha perso elasticità e capacità di ammortizzare. Intanto ecco perché per sbiancare le scarpe da ginnastica da macchie gialle e d’erba possiamo usare questi 3 rimedi naturali e rimuovere ogni traccia di sporco.

Due ingredienti

Su tutti occorre abituarsi all’idea di utilizzare due ingredienti che abbiamo tutti in casa. Il sale grosso e il latte. Il primo possiamo utilizzarlo in particolare per sbiancare le scarpe in tela. Utilizzeremo mezza tazza di sale con del sapone e una spazzola.

Con la spazzola dapprima rimuoviamo lo sporco in eccesso e magari estraiamo la soletta dall’interno e la laviamo. Poi strofiniamo con il sale grosso la parte interna ed esterna e proseguiamo con un normale lavaggio con sapone liquido.

Il latte

L’aiuto del latte, unito al sale, rappresenta un contributo fondamentale. Si tratta di uno dei rimedi della nonna che oltre a rimuovere lo sporco, elimina batteri e funghi. In questo caso dobbiamo utilizzare mezzo litro d’acqua, uno di latte e una tazza di sale grosso. Prendiamo un secchio e vi versiamo il latte, l’acqua e il sale grosso. Giriamo con un bastoncino per far sciogliere il sale e poniamo le scarpe in ammollo. Dopo 3-4 ore strofiniamo con una spazzola e sciacquiamo con acqua e sapone. Torneranno bianchissime e sarà un risultato sorprendente per noi. Ecco, quindi che per sbiancare le scarpe da ginnastica da macchie gialle e d’erba possiamo usare questi 3 rimedi naturali e rimuovere ogni traccia di sporco.

Il dentifricio

Il terzo rimedio in realtà è anche il più semplice da applicare e fa appello all’uso del dentifricio. Ci procureremo un comune spazzolino da denti con setole morbide (che evidentemente non utilizzeremo per l’igiene orale). Con il dentifricio e lo spazzolino strofiniamo la parte interessata. Insistiamo per un po’. Alla fine, puliamo con un panno umido. Questo terzo rimedio è il più pratico perché non comporta il lavaggio. Possiamo scegliere di volta in volta alternando le tre modalità indicate. Avremo scarpe bianchissime pronte ad essere utilizzate per ogni occasione.