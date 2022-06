È ora di fare la valigia. Sono gli ultimi giorni di lavoro prima della partenza e non stiamo più nella pelle. C’è ancora tempo per l’ultima sessione di shopping, per assicurarci di avere con noi tutto quello che ci occorre al mare o in montagna. Oltre a sandali, costumi e solari dovremmo pensare anche a come gestire al meglio i nostri capelli col caldo. Soprattutto al mare, con sole e salsedine, rischiamo di ritrovarci dopo ogni bagno con un cespuglio aggrovigliato sulla testa. Fortunatamente, esiste un accessorio glamour che può aiutarci ad avere una chioma ordinata e stilosa anche in spiaggia: la bandana.

Bandana style

Perché vanno tutti pazzi per la bandana? Cos’ha di tanto speciale questo accessorio? La parola d’ordine è sempre comodità, caratteristica fondamentale non solo nella scelta dei migliori sandali per camminare, ma anche tratto distintivo di questo portentoso accessorio. Prima di tutto, è molto economico, parliamo di un quadrato di stoffa dopotutto. È in cotone, quindi perfetto per assorbire il sudore ed estremamente facile e veloce da lavare e poi è versatile. Possiamo acconciare i capelli in moltissimi modi originali e con un solo oggetto, realizzare un’infinità di look diversi. Tra questi, spiccano in particolare 5 modi ultra chic per integrare la bandana alla nostra chioma per questa estate.

La bandana per capelli è il nuovo trend dell’estate 2022 e possiamo indossarla al mare o al lavoro in questi 5 modi originali

La prima acconciatura è facilissima da realizzare. Basta arrotolare o piegare la bandana su se stessa, in modo da realizzare una sorta di nastro sottile e annodarlo in cima alla fronte, per creare un vero e proprio cerchietto di stoffa. Questa soluzione è perfetta per far asciugare i capelli dopo il bagno e tenere la fronte libera. È senz’altro il modo più fine per indossarla.

Altrimenti, possiamo optare per un look più sportivo, indossando la bandana aperta e allacciata dietro la nuca a mo’ di cuffia, realizzando due belle trecce laterali. In questo modo, con la bandana che copre la fronte, daremo risalto allo sguardo e copriremo i brufolini sulla fronte causati dal sole. Per praticità, potremmo invece optare per una coda bassa (questo look è perfetto anche per chi è ancora al lavoro) e coprire l’elastico con la bandana avvolta alla coda. Un’acconciatura considerata banale diventerà subito elegante e di classe.

Tra ieri e oggi

Altrimenti, perché non realizzare un’acconciatura anni ‘50? Il vintage e il retrò piacciono a tutti. Leghiamo la bandana sulla cima della testa, lasciando i bordi larghi e leghiamo i capelli in un bel raccolto alto. Ultima ma non ultima, abbiamo la treccia mista: realizziamo una normale treccia incorporando la bandana al posto della terza ciocca di capelli. Questa acconciatura è amica delle chiome crespe e indomabili dopo il mare. Se la bandana per capelli è il nuovo trend dell’estate per la sua semplicità e per il tocco glamour che conferisce ad ogni look, dobbiamo riconoscerle anche la sua enorme e inconfondibile praticità per domare le chiome più selvagge. Non ci resta che metterla in valigia e partire.

Lettura consigliata

Oltre alle acconciature per donne con capelli medi o lunghi scopriamo i favolosi trend delle acconciature da matrimonio per capelli corti