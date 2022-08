Sono mesi difficili quelli che si vivono a livello internazionale. Questo perché una serie di contingenze ha generato effetti importanti sui prezzi e sul costo della vita. Il Governo italiano ha da tempo messo in campo misure finalizzate a far sentire meno questo peso ai cittadini. Altre ne arriveranno.

Tra questi ad esempio si sente parlare di rivalutazione delle pensioni. Ed è molto utile capire a cosa si fa riferimento e come si lega alla questione inflazione.

Cosa significa rivalutazione anticipata delle pensioni e cosa può accadere

Quando si parla di rivalutazione, si fa riferimento alla cosiddetta perequazione delle pensioni. Lo spiega l’INPS stesso. Rappresenta il modo con cui si rivalutano i trattamenti pensionistici per un possibile adeguamento del costo della vita. Tradotto: se c’è inflazione, c’è il rischio che le pensioni perdano potere d’acquisto e il principio rappresenta quasi un salvagente. Con questo sistema si ha un adeguamento che riguarda tutti i trattamenti pensionistici.

Un provvedimento contro la perdita de potere d’acquisto

E allora cosa significa rivalutazione anticipata delle pensioni? Si tratta di un’ipotesi che viene messa in campo come possibile misura per contrastare i disagi della situazione economica in corso. Le pensioni, per effetto della perequazione e dell’inflazione in atto, sarebbero aumentate già a partire dal 2023.

Trattandosi, però, di una situazione emergenziale, il Governo potrebbe scegliere di mettere in atto la rivalutazione già nell’anno 2022. Con dei mesi di anticipo.

In base alle percentuali emerse, non si tratterà di un aumento rilevante rispetto al singolo mese. Tuttavia, un leggero aumento proiettato su più mesi consentirà di affrontare meglio le spese di questa difficile fase storica.

Governo proiettato nel mettere in atto misure di sostegno

Non è dato sapere di quanto potrebbero aumentare le pensioni, ma c’è un orizzonte che potrebbe portare a un primo aumento già nel 2022. Saranno ovviamente i provvedimenti ufficiali a determinare nel dettaglio come si articolerà l’eventuale novità. Non ci sarebbe da attendersi una cifra particolarmente importante, ma può comunque rappresentare un aiuto.

Il dato certo è che il Governo è proiettato alla ricerca di soluzioni che consentano di rendere più sostenibile il carico economico della situazione in atto. Dai costi dell’energia a quelli del carburante, è ormai innegabile come per i redditi più bassi non sia facile far quadrare il bilancio familiare.

I cittadini, dunque, attendono di capire i nuovi interventi e nel frattempo cercano soluzioni autonome. Tra queste quelle che consentono di risparmiare sulle bollette, sebbene i rincari restino difficili da affrontare.

