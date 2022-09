È uno degli strumenti più indispensabili che utilizziamo per pulire la casa, ma spesso diventa irrimediabilmente sporco esso stesso. Parliamo del mocio, efficacissimo per eliminare polvere e macchie dai pavimenti. Dopo qualche uso, però, la superficie del mocio diventa sporca e nera, e smacchiarla potrebbe sembrare un’impresa impossibile. In realtà, però, se agiamo tempestivamente e nel modo giusto, il nostro mocio può tornare praticamente come nuovo e durare per altri mesi. Vediamo dunque come smacchiare il mocio e farlo tornare bianco e morbido.

Mettiamolo subito a bagno

La prima regola è di non rimandare. Quando abbiamo finito di usare il mocio, dovremo subito iniziare il procedimento per lavarlo. Mettiamolo dunque a bagno in una bacinella con dell’acqua pulita e del detersivo smacchiante (ne basta pochissimo, anche un cucchiaio). In alternativa al detersivo, possiamo utilizzare del bicarbonato da cucina. Lasciamo il mocio immerso in acqua per un paio d’ore. Poi possiamo passare alla fase successiva: il lavaggio in lavatrice.

Come pulire il mocio e farlo tornare come nuovo

Il secondo passaggio per pulire il mocio e averlo sempre morbido e bianco è quello di gettarlo in lavatrice. Dopo averlo lasciato in acqua per un paio d’ore con detersivo sbiancante, le macchie peggiori dovrebbero essere state rimosse. Ora è il momento di metterlo in lavatrice. Possiamo tranquillamente utilizzare un lavaggio ad alte temperature, se la plastica del mocio è abbastanza resistente. Se non vogliamo lavarlo da solo, possiamo metterlo insieme a capi più robusti e a cui teniamo meno, come ad esempio vestiti da lavoro, stracci per la polvere, coperte e cuscini degli animali, eccetera. Un lavaggio ad alte temperature farà miracoli per smacchiare il mocio.

Lasciamolo asciugare completamente al sole

Abbiamo visto come pulire il mocio e farlo tornare bianco e morbido. Attenzione, però, perché a causa della sua conformazione il mocio spesso non si asciuga completamente e rischia di diventare un ricettacolo di batteri e muffe se resta umido per troppo tempo. Per questo è assolutamente fondamentale assicurarsi che il mocio asciughi completamente prima di riporlo in un luogo chiuso. Se il tempo lo permette, è consigliabile lasciarlo asciugare al sole. Altrimenti, possiamo asciugarlo vicino a un termosifone o a una stufa, senza appoggiarlo direttamente sopra perché potrebbe bruciare. Se il mocio puzza, e il secchio delle pulizie appare sporco e incrostato, possiamo usare un semplicissimo rimedio a base di aceto per eliminare il problema.

Lettura consigliata

Basta con pelucchi e polvere sul lavandino bianco appena lavato, ecco il trucchetto per mantenerlo pulito e splendente a lungo