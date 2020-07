Una sera, partecipando a un corso di soccorso di base per attività sportiva, il medico della Croce Rossa, parlando di malattie e sistema immunitario, fece una battuta con un profondo senso della realtà. “Quando andate al cimitero, fateci caso, le biciclette parcheggiate fuori, sono tutte da donna!”. La battuta riassume una grande verità della natura: che invidia queste donne che si ammalano meno, ma è la scienza a spiegarci il perché. Le risposte che analizzeremo in questo articolo sono varie, ma la principale è una sola. Il genere femminile del mondo umano, come di quello animale, si ammala meno perché deve garantire la specie e la sopravvivenza!

Le differenze tra sessi

Dall’origine del mondo, alle serate con gli amici, stiamo a discutere sulle differenze tra uomini e donne, o tra donne e uomini, per non dare importanza a chi viene prima anche in ordine analfabetico. Questo perché ogni situazione poi diventa quella giusta per creare un derby all’ultimo sangue! Di certo, statistiche alla mano, le donne hanno un sistema immunitario più efficace. Leggiamo anche i dati della pandemia in tutto il mondo: gli ammalati e i deceduti sono per il 60% di sesso maschile. Pur non avendo ancora legami medici certi tra questi fattori, sicuramente si può dire che le donne si ammalano meno perché:

– Fumano meno degli uomini

– Subiscono in modo diverso lo stress e l’ansia

– Sono superiori nella produzione immunitaria

– Conducono una vita alimentare più equilibrata

– Non abusano di alcol e droghe, o, lo fanno meno degli uomini

Quando l’immunità fa la differenza

Che invidia queste donne che si ammalano meno, ma è la scienza a spiegarci il perché, partendo proprio dall’immunità. L’essere vivente è dotato di due tipi di immunità:

– Quella originale

– Quella acquisita

Quella originale fa parte del nostro Dna, del pacchetto che ci ritroviamo dalla nascita. Quella acquisita ce la creiamo noi durante la vita e, dipende tanto dalle nostre azioni! Ma, in entrambi questi casi la donna, proprio perché deve diventare mamma, è in vantaggio sull’uomo. Fin da bambine le donne infatti si ammalano meno, hanno meno complicazioni durante i vaccini, rispondono meglio all’insorgere delle malattie e guariscono prima. Non è un caso, è semplicemente la risposta della natura alla difesa della specie.