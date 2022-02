Occuparsi della casa, delle faccende domestiche o della cura dei diversi componenti della famiglia richiede certamente buona parte del tempo che ciascuno ha a disposizione. Se in alcune famiglie questi compiti si distribuiscono in maniera più o meno equa tra i vari componenti, in altre, c’è un membro che se ne fa pienamente carico.

Chi si occupa quotidianamente della cura della famiglia e della casa può ricevere specifiche tutele quando subisce un infortunio in ambito domestico. Laddove si certifichino determinate condizioni clinico-sanitarie, arrivano assegni mensili a partire da quasi 120 euro esentasse alle casalinghe dall’INAIL e di seguito illustriamo i dettagli.

Quali diritti e tutele può ricevere chi si occupa della famiglia

Occuparsi della cura di casa e famiglia spesso vuol dire mettere da parte alcune aspirazioni personali o professionali per dedicarsi a tempo pieno a quest’attività. Le persone che svolgono lavoro domestico senza vincolo di subordinazione, al pari di altri lavoratori, possono godere di alcune tutele relative al proprio lavoro. Chi si avvicina all’età pensionabile e non ha diritto ad un trattamento previdenziale, può richiedere ad esempio la pensione senza contributi in taluni casi. In un precedente approfondimento abbiamo inoltre illustrato quali sono i 5 tipi di pensione INPS che possono richiedere le casalinghe. A chi invece è ancora in età lavorativa e subisce un incidente domestico, l’INAIL assicura una rendita mensile laddove l’incidente causi inabilità permanente all’assicurato.

Assegni mensili a partire da quasi 120 euro esentasse alle casalinghe che presentano questa richiesta per problemi di salute all’INAIL

Ogni anno, l’INAIL lancia la campagna assicurativa contro gli infortuni domestici alla quale possono aderire persone d’età compresa tra 18 e 67 anni. Questo tipo di assicurazione si rivolge a casalinghe, casalinghi, studenti, lavoratori stagionali, in cassa integrazione o disoccupati. In sostanza, a coloro che in maniera più o meno occasionale si occupano di curare casa e famiglia. A fronte del pagamento annuale di un premio assicurativo pari a 24 euro, i lavoratori domestici possono ricevere diverse tutele. Un esempio riguarda la rendita mensile che spetta per incidenti domestici che causano inabilità permanente parziale o totale.

Come precisa l’Istituto, tra le prestazioni assicurate c’è la rendita diretta per infortunio domestico che provoca inabilità permanente. Gli incidenti occorsi dal 1° gennaio 2019 che causano inabilità permanente compresa tra il 16% e il 100%, possono ricevere la suddetta rendita. In base al grado d’inabilità tale rendita, come precisa l’opuscolo INAIL 2022, oscilla tra 119,23 euro e 1.454,07 euro mensili per inabilità totale. Essa spetta agli assicurati dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica ed è esente dagli oneri fiscali.

È utile sapere inoltre che la rendita è soggetta talvolta a delle rivalutazioni specifiche con effetti sugli assegni. Difatti, le prestazioni che decorrono dal 1° gennaio 2021 risentono di una rivalutazione in base a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 188 del 23 settembre 2021. Al fine di farsi riconoscere la prestazione, l’assicurato dovrà dunque presentare domanda all’INAIL con tutta la documentazione necessaria.

Approfondimento

L’INPS abbuona 12 o 24 mesi di contributi alle donne che presentano questa domanda di pensione entro fine anno