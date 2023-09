Che fine hanno fatto i soldi di Gina Lollobrigida e perché l’eredità dell’attrice è sparita, tra immobili e paradisi fiscali, con Piazzolla condannato a 7 anni

La diva del cinema, amata da grandi registi De Sica, ha ancora i riflettori puntati addosso. La causa sono l’ex giovane amico, la sua eredità contesa, i ricavi dai gioielli dell’attrice battuti all’asta da Sotheby’s, che sono stati depositati in una società offshore a Panama. Ecco quanti milioni spariti.

Il triste epilogo di questa vicenda, che coinvolge sia il patrimonio che la privacy di una delle dive più amate da tutti i tempi, è giunto con la condanna di Andrea Piazzolla a 7 anni e 6 mesi. Questa, la richiesta della pm Eleonora Fini a carico del giovane amico e factotum di Gina Lollobrigida. La terribile accusa, è quella di circonvenzione di incapace. A quanto pare, Piazzolla avrebbe contribuito a dilapidare il patrimonio dell’artista. Approfittando di un momento in cui la Lollobrigida era sola, confusa, priva di discernimento e capacità decisionale. Che fine hanno fatto i soldi di Gina Lollobrigida, dopo la chiara ammissione di Andrea Piazzolla, secondo cui, insieme, avrebbero speso milioni di euro? In pratica, il giovane amico dell’attrice, dal 2013 al 2018, avrebbe attuato una depauperazione sistematica dei beni dell’attrice, sottraendole complessivamente diversi milioni di euro, approfittando scaltramente dell’affetto e della fiducia accordatagli.

Che fine hanno fatto i soldi di Gina Lollobrigida

Che rapporto ci fosse, realmente, Tra Gina e Andrea, forse nemmeno loro l’hanno mai capito con vera chiarezza. Certo è che, per Gina, Andrea era ben più di un amico o di un garzone. Andrea, secondo il pubblico ministero, avrebbe fatto leva su questa ambiguità di fondo per spingere la diva a compiere acquisti a suo favore. Oltretutto, Piazzolla avrebbe sottratto alla Lollobrigida beni di valore, come opere d’arte ed altri cimeli dell’attrice. Un altro paragrafo di questa vicenda che ha destato sospetto, è che nell’asse ereditario di Gina non sia rimasto quasi più nulla. Parliamo di un ingente patrimonio, tra appartamenti, gioielli e conti correnti, per un valore complessivo di 10 milioni di euro.

I 10 milioni di euro del patrimonio dell’attrice sono spariti

Sembra assurdo a dirsi, ma questo ben di Dio che è il lascito di una delle più amate dive del cinema italiano, è come evaporato. Andrea Piazzolla lo ha puntualizzato: i 10 milioni di euro sono stati spesi. A quanto riportato dal ex amico intimo di Gina Lollobrigida, i soldi sarebbero stati usufruiti da lei, per mantenere lo sfarzoso tenore di vita cui era abituata. Ha negato, peraltro, di aver mai influenzato le decisioni della donna, compravendite comprese. Ciò che non ha convinto gli inquirenti, però, è che a beneficiare direttamente di tanto lusso, in una lunga convivenza con Gina, fu proprio Andrea.

Il tesoro è nascosto in una paradiso fiscale a Panama?

Dal decesso dell’attrice, il 16 gennaio scorso, è esplosa una diatriba sanguinaria tra il figlio Andrea Milko Skofic e Piazzolla. Contestualmente, da un’inchiesta del settimanale l’Espresso, affiorerebbe l’esistenza di una società offshore in quel di Panama, aperta il 6 marzo 2014. Si tratta della Bewick International Inc., che oggi potrebbe custodire il patrimonio della diva. Stimato in 4 milioni di euro dopo l’asta dei suoi gioielli presso Sotheby’s e opere d’arte di gran pregio. Piazzolla, secondo l’accusa del processo che lo ha poi visto condannato, avrebbe sottratto 3 milioni di euro dal patrimonio della Lollobrigida. Ma, a quanto pare, la caccia dei magistrati non finisce qui.

(n.d.r. Abbiamo riportato notizie su vicende che sono pubbliche. La verità dei fatti comunque viene accertata poi nei gradi di giudizio previsti e vige sempre il principo della non colpevolezza)

Lettura consigliata

Se hai fatto uno di questi 3 sogni la fortuna è con te: potresti vincere un sacco di soldi al Lotto, Super Enalotto o Gratta e Vinci! Ecco i numeri da giocare