Se fare la doccia è necessario con le gelide temperature invernali, figuriamoci se non lo è durante l’estate cocente. Il caldo afoso di questi giorni ci fa sudare e rende la nostra pelle umida e appiccicosa. È proprio in questi casi che sentiamo il bisogno di una bella doccia rinfrescante e soprattutto rigenerante.

Come per tutto il resto, però, anche in questo caso dobbiamo fare attenzione agli eccessi. Lavarci tutti i giorni e più volte al giorno con saponi e detergenti chimici, rischia di danneggiare la nostra pelle. Ecco perché gli esperti della cura del corpo consigliano di non esagerare con la pulizia, che potrebbe danneggiare la cute.

Ma quindi, quante docce ci è consentito fare ogni giorno, in particolare durante questo periodo dell’anno?

Ecco quante docce dovremmo fare d’estate per essere puliti senza rovinare la pelle

I nostri esperti di beauty suggeriscono di non superare un massimo di due docce al giorno: una al mattino e l’altra alla sera. Infatti, da un lato è normale sudare di notte, a meno che non si tenga il condizionatore a temperature da Polo Nord. Dall’altro, lavarsi prima di andare a letto consente di riposare meglio e più a lungo.

In un precedente articolo (link qui) abbiamo fornito ai nostri Lettori alcuni consigli da seguire per migliorare la qualità del sonno nei giorni più caldi. Ai precedenti consigli, aggiungiamo proprio quello di fare una doccia tiepida prima di coricarsi, così da ridurre la temperatura corporea e garantire un buon riposo.

Un dettaglio da non dimenticare

Ecco quante docce dovremmo fare d’estate per essere puliti senza rovinare la pelle, ma non dimentichiamo un altro elemento importante. Si tratta della crema idratante, preferibilmente dalla consistenza leggera, che rende la pelle morbida ed elastica, senza risultare pesante.

Un altro suggerimento è quello di utilizzare detergenti che siano il più naturale possibile e che quindi siano delicati sulla cute.

Restare sempre puliti e mantenere la pelle idratata è assolutamente possibile, basta seguire questi pochi e semplici suggerimenti.