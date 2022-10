Dopo un’apertura in ribasso, i mercati internazionali hanno recuperato posizione di ora in ora. Alle ore 17:40 leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

12.670

Eurostoxx Future

3.440

Ftse Mib Future

21.225

S&P 500 Index

3.678,61.

Che strada prenderanno da domani i mercati azionari?

Date di setup e previsione annuale

Dal 16 agosto ad oggi, i mercati si sono allontanati dalla previsione annuale. Oggi è scaduto un setup annuale, si tornerà a un allineamento? Per quest’anno quelli previsti erano i seguenti: 28 marzo, 20 maggio, 5 luglio, 16 agosto e 17 ottobre.

Ecco cosa è accaduto in queste date:

L’andamento previsto per la settimana è il seguente: minimo nella giornata di lunedì, e poi successivo rialzo fino a quella di venerdì.

I livelli dei prezzi che probabilmente condizioneranno i movimenti dei prossimi giorni

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.372. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.721.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.352. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.492.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 20.690. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 21.210.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.491. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.712.

Attese per domani

Il movimento odierno, si è formato in sintonia con il pecorso campione atteso per oggi, e per l’inizio di questa settimana. Per il momento, i nostri Trading systems non hanno generato segnali in ottica multidays e sono in attesa di sviluppi.

Per domani, il segnale di continuazione del rialzo verrà dalla tenuta o meno dei minimi odierni. A fine settimana invece, si avrà più chiarezza sul quesito se sia iniziato o meno il rally natalizio.

