Le app che consumano più giga oltre a WhatsApp e come ridurre il consumo dati

Ogni cellulare dispone di una connessione internet propria. A seconda del piano tariffario scelto avremo una determinata quantità di dati da poter utilizzare. L’unità di misura degli stessi sono i giga, ossia i gigabyte (GB).

Un giga corrisponde a 1.000 megabyte (MB) e a 1.000.000 di chilobyte (KB). Nel momento in cui utilizziamo internet, riceviamo e inviamo dei dati. Spesso ci si chiede quanti giga servono realmente al mese. Ebbene, non è facile rispondere in modo univoco perché dipenderà dalla modalità e frequenza di utilizzo individuale.

Per fare una stima personale dei dati e dei consumi possiamo controllare quanti ne abbiamo. Per farlo possiamo usufruire di appositi numeri da chiamare o dell’app del nostro operatore.

Nel caso li stessimo finendo, sarà importante saper risparmiare giga prima del rinnovo mensile dell’offerta. Allo stesso tempo, ridurre i consumi sarà utile anche per velocizzare il cellulare, meno trasmissione di dati infatti significa meno peso di prestazioni. Inoltre sarà anche uno dei modi per risparmiare la batteria del telefono e farla durare più a lungo.

Quali sono le app che consumano più giga oltre a WhatsApp

Per controllare i consumi della connessione dati possiamo andare nelle impostazioni del cellulare. Su iPhone bisognerà cliccare su Cellulare, lì troveremo il consumo totale di giga nonché quello singolo di ogni app. Per tenere il punto converrà azzerare le statistiche ogni mese.

Su Android andiamo invece su Rete e internet, Rete mobile e poi Utilizzo dati per avere le medesime informazioni. Potremo capire così in quale modo consumiamo le maggiori quantità di giga e porvi riparo.

In linea di massima, però, al di là degli utilizzi di ciascuno, vi sono alcune applicazioni che indubbiamente consumano maggiormente. Si tratta dei social e dei servizi di streaming.

Mentre WhatsApp in linea teorica consumerebbe poco, la situazione cambia se usato costantemente. In particolare quando lo usiamo per lo scambio di documenti, video, immagini, audio e per chiamare o videochiamare.

Per ridurre i consumi di WhatsApp però vi sono delle dritte. Nelle impostazioni troveremo il tasto Spazio e dati. Da qui impostiamo per il download dei media il WI FI così che non li scarichi in sua assenza. Nella medesima schermata scegliamo per la qualità del caricamento dei media Risparmio dati. Inseriamo inoltre la spunta a Usa meno dati per le chiamate.

Attuando queste scelte, consumeremo davvero pochi dati nell’usare WhatsApp. Allo stesso modo anche su Telegram possiamo ridurre i consumi. In Dati e archivio selezioniamo Usa meno dati per chiamate e togliamo il download dei media con la connessione dati.

Come si fa a non consumare connessione dati

Altra mossa da compiere sarà togliere il permesso alle app di aggiornarsi in background con la connessione dati. Andiamo però a vedere le app che consumano più giga oltre a WhatsApp e in che modo evitarlo.

Apriamo l’elenco con Facebook, che richiede un sostanzioso e continuo scambio di dati. In particolare, però, consuma attraverso i video che visualizziamo scorrendo la home. Andiamo in Impostazioni e Contenuti Multimediali. Selezioniamo per la qualità video la Modalità di risparmio dati. Altresì togliamo la riproduzione automatica dei video con la connessione dati.

Medesima operazione converrà fare anche su Instagram. In Account da impostazioni andiamo in Utilizzo dei dati e mettiamo la spunta a Usa meno dati mobili. La toglieremo a Caricamento di alta qualità.

A pesare sul bilancio dei giga mensili sono però soprattutto i servizi di streaming.

Su YouTube nelle Impostazioni in Preferenze qualità video optiamo per Risparmio dati in Sulle reti Mobili. In Caricamenti possiamo poi impostare come preferenza solo il WI FI e ridurre i pixels.

Per quanto riguarda Spotify premendo su impostazioni, ossia l’ingranaggio, potremo scegliere di attivare il Risparmio dati.

Per risparmiare il traffico dei dati mobili su Netflix invece andiamo nelle impostazioni e in Riproduzione video selezioniamo Risparmio dati.

