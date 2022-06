Le ricette estive sono fresche e saporite e con un pizzico di fantasia stupiscono anche l’ospite più pretenzioso. In cucina possiamo non solo ricreare i must della tradizione, ma anche reinventarli con ingredienti nuovi.

È il caso dell’insalata caprese, che delizia il palato durante i mesi più caldi dell’anno. La ricetta è molto semplice: bastano mozzarella e quei pomodori maturi che tanto ci ricordano le bruschette al forno fatte in casa. A questi, si aggiungono basilico, un goccio d’olio e una spruzzata di pepe e sale. Chissà quante volte l’avremo preparata, e magari proprio per questo ne siamo un po’ stufi.

In nostro soccorso arriva puntuale l’idea di oggi, una variante della solita caprese dove mozzarella e pomodori saranno sfiziosissimi. Con una presentazione alternativa e un ingrediente speciale diventerà il piatto che in un attimo farà urlare di gioia le papille gustative.

Un’idea azzeccatissima

È ben più che un esperimento il piatto che consigliamo, perché ha già arricchito con gusto tantissime tavole. La base di partenza sarà sempre la stessa, ma la cornice cambierà. Infatti, la nostra caprese non si presenterà nel modo tradizionale, perché le fette saranno una sopra l’altra come una simpatica torre.

Il colpo di genio sarà una deliziosa salsa all’origano che darà un gusto fresco e inimitabile alla ricetta. Vediamo dunque come realizzare quest’idea perfetta per risolvere in bellezza il pranzo o la cena.

Mozzarella e pomodori saranno sfiziosissimi se alla solita caprese aggiungiamo questo ingrediente speciale e davvero invitante

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

4 mozzarelle da 250 gr;

4 pomodori maturi (meglio se grandi quanto le mozzarelle);

100 gr di olio di oliva;

50 gr di basilico;

origano essiccato;

sale q.b.

Iniziamo dalla salsa: in una ciotola versiamo olio, sale e origano. Usiamo una frusta per mescolare gli ingredienti e passiamo ai pomodori. Li laviamo e asciughiamo bene, poi li tagliamo in fette di circa mezzo centimetro di spessore. Conserviamo la calotta che ci servirà, eliminiamo invece il fondo.

Ora recuperiamo le mozzarelle, le scoliamo e le tagliamo rispettando le dimensioni delle fette di pomodoro. Fatto questo possiamo procedere con l’impiattamento.

Sistemiamo una fetta di pomodoro, distribuiamo un cucchiaio di salsa e aggiungiamo due foglie di basilico e una fetta di mozzarella. Versiamo in cima un altro strato di salsa e proseguiamo la composizione nello stesso ordine, fino a formare una piccola torre.

Completiamo l’opera coprendo ciascuna colonna con le calotte dei pomodori che avevamo messo da parte. Ecco finalmente completata la nostra originalissima caprese, una goduria per gli occhi e il palato!

