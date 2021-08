Attività fisica e benessere mentale non possono prescindere l’una dall’altro. Un corpo in forma consente di avere un cervello più sano e attivo e di prevenire tante dannose malattie. Già in un nostro precedente articolo avevamo dichiarato l’importanza del ping pong per la salute del cervello.

Ora, basandoci sempre sulle ricerche, abbiamo scoperto come un’altra attività che molti svolgono già nel quotidiano abbia gli stessi benefici. La si può praticare comodamente nel tempo libero ed è adatta anche al pubblico non più giovane. Vediamo qual è.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Allenarsi per avere una mente più giovane e sveglia

Molti studi, tra cui quello che citeremo per sostenere la nostra tesi, hanno dimostrato l’efficacia dell’esercizio fisico per una mente sana. Questi effetti si ottengono per vari motivi. Con un buon allenamento potremo migliorare all’istante memoria, umore e concentrazione. Un esercizio costante a lungo termine potrebbe inoltre proteggere il cervello dall’invecchiamento.

Senza utilizzare mezzi termini, possiamo perciò affermare che l’allenamento, non solo fisico ma anche mentale, è la soluzione migliore per una mente sempre sana. Ovviamente si precisa che l’esercizio deve adeguarsi all’età e al fisico di ognuno di noi. Per questo si invita sempre a rivolgersi a uno specialista in quest’ambito prima di iniziare.

Cervello in forma e fisico atletico con questa attività raccomandata dopo i 50 anni

Correre al parco o camminare per strada sono sempre due valide soluzioni per restare in forma. Così come un’alimentazione mirata. Ma se vogliamo realmente salvaguardare la salute del nostro cervello c’è anche un’altra l’attività che dovremo praticare. Si tratta del sollevamento pesi.

Detto in questo modo potrebbe sembrare assurdo per un anziano che non ha più le energie e la forza di un tempo. Ma con le giuste precauzioni ognuno di noi può esercitarsi nel modo corretto. Uno studio condotto in Australia su pazienti dai 55 anni in su con problemi cognitivi dimostra che alzare pesi fa bene. Infatti non serve solo a sviluppare la muscolatura, prevenendo infortuni e rendendo più sicura la camminata, ma potenzia anche la mente. Nello specifico migliora sia le performance che il volume del cervello stesso.

Ecco allora perché avremo cervello in forma e fisico atletico con questa attività raccomandata dopo i 50 anni. Per prevenire il rischio di Alzheimer ecco invece una buona abitudine da seguire a tavola.