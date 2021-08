Sappiamo tutti quanto sia importante per la nostra salute la vitamina C.

La vitamina C infatti svolge molte funzioni, tra queste la più nota ed importante è quella antiossidante.

Tante sono le conseguenze in caso di carenza di vitamina C. Si riduce infatti la capacità di combattere le infezioni, così come quella di guarire le ferite. Ma una carenza di questa vitamina C può determinare anche perdite di sangue dal naso. Così come anche un indebolimento dello smalto dei denti.

Incredibilmente buona pronta in soli 15 minuti e ricca di vitamina C

Tutta la frutta e la verdura contengono la vitamina C. Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa vi sveleremo una ricetta facile e ottima per fare il pieno di vitamina c.

Infatti, è incredibilmente buona pronta in soli 15 minuti e ricca di vitamina C questa pasta che ora vi proporremo.

Stiamo parlando della pasta con i peperoni.

Questa ricetta semplice e nutriente, ci permetterà di fare il pieno di vitamina C e sali minerali, importanti per il nostro benessere.

Vediamo come procedere

I peperoni sono un ortaggio leggero e davvero molto salutare. L’unico inconveniente è che per alcuni potrebbero risultare difficili da digerire.

Per renderli più digeribili, dobbiamo togliere i semi e la parti bianche all’interno del peperone.

Qualora, nonostante ciò, dovessero comunque risultare difficili da digerire, basta ricorrere ad questa bevanda che aiuterà subito la nostra digestione.

Ma torniamo alla ricetta.

Preparato in una casseruola il fondo con olio, aglio e maggiorana o origano, andiamo poi ad aggiungere i peperoni già spellati e tagliati a listarelle. Facciamo cuocere a fuoco lento per circa 10 minuti mentre a parte facciamo ovviamente cuocere la pasta.

Quando i peperoni saranno cotti, una metà li frulleremo così da ottenere una crema.

Quando la pasta sarà cotta, la scoleremo e la aggiungeremo alla crema di peperoni e al resto del condimento. Faremo mantecare bene, aggiungendo, se ci piace, un po’ di prezzemolo.

Questo primo, semplice da preparare, oltre a deliziare il nostro palato, ci garantirà il pieno di vitamina C.

