Un problema molto diffuso che affligge soprattutto le donne ma anche gli uomini e’ quel gonfiore che si presenta sulla pancia.

Infatti si tratta di un disturbo che oltre ad essere antiestetico e’ il sintomo di una cattiva digestione. Il risultato di un funzionamento pigro dell’intestino.

Vediamo cosa possiamo fare per riparare, per non avere più questo fastidio. Esistono rimedi davvero naturali che fanno scomparire quasi del tutto il gonfiore addominale.

Ecco come non avremo più una pancia gonfia se diremo basta a cattive abitudini e a una vita sedentaria.

Rimedi naturali

Un rimedio naturale molto usato e’ il carbone che e’ una sostanza al cento per cento naturale. Il suo effetto consiste nell’assorbire il gas dall’intestino.

Tra le sostanze naturali ci sono le piante di finocchio e menta. Le tisane di finocchio e menta assolvono bene a questa funzione perché eliminano l’aria trattenuta, causa di una pancia che si presenta gonfia. L’urgenza di liberarsene, però, non e’ solo per il fastidio di non sentire l’addome teso. Ora più che mai l’aspetto estetico e’ importante. L’idea di stare in spiaggia con la pancia gonfia proprio non ci va a genio.

Cibi consigliati

Si resterà un pò sbigottiti ma il riso che sembrava provocare stitichezza, in realtà riequilibra lo stomaco e l’intestino. L’amido contenuto al suo interno riequilibra entrambi gli organi. Anche la banana con il suo alto contenuto di potassio aiuta a bilanciare il sodio nell’organismo.

In ultimo anche il rosmarino ha una sua funzione positiva per questo disturbo. Assumerlo sopra carne o pesce permette una migliore digestione e meno ristagno dei liquidi per i suoi effetti diuretici.

Cibi da evitare

Lenticchie, fagioli e ceci formano gas nello stomaco. Si possono mangiare ma in piccole quantità.

Molti caffè, troppi broccoli e, infine, un abuso di alcool sono da evitare. Oppure da consumare in piccole quantità.

In realtà, possiamo mangiare tutto ma le quantità devono essere minime. Soprattutto se il disturbo del gonfiore alla pancia si presenta frequentemente.

Un altro rimedio molto efficace per non avere la pancia gonfia è masticare lentamente i cibi, affinché la digestione sia il più possibile semplice.

Il consiglio consiste nel fare movimento. Anche nel caso di una pancia gonfia quello che può servire molto è camminare e muoversi. Giocare e nuotare al mare.

Muoversi significa riequilibrare le attività di tutti gli organi del corpo.

In questo modo la nostra pancia non sarà più un problema e sfoggeremo il nostro bikini in spiaggia più belle che mai.