Cervello e pelle in salute anche grazie a questa vitamina sottovalutata che troviamo in pesce e legumi 

Sappiamo che le vitamine sono nutrienti essenziali sotto vari aspetti per la nostra salute. Molte volte, infatti, abbiamo riportato le parole degli esperti circa i loro vantaggi per il nostro organismo, soffermandoci prevalentemente su quelle più note. Parliamo, per esempio, della vitamina C e della vitamina D, fondamentali per le difese immunitarie o per la salute delle nostre ossa.

Più raramente ci siamo soffermati sui vantaggi apportati dalle vitamine del gruppo B e in particolare dalla vitamina B3. Eppure sarebbe proprio questa che potrebbe aiutarci a mantenere cervello e pelle in salute.

Vediamo allora tutte le qualità e le funzioni di questa vitamina troppo spesso sottovalutata e in quali alimenti possiamo trovarne grandi quantità.

La dose giornaliera consigliata e le possibili controindicazioni

Chiamata anche vitamina PP, la B3 è una vitamina idrosolubile. Per B3 si possono intendere due composti, che sono la niacina (o acido nicotinico) e la nicotinamide. In entrambi i casi parliamo di sostanze che possono essere molto utili al nostro organismo.

La vitamina B3, infatti, potrebbe agire positivamente sulla nostra salute neurologica e accelerare il metabolismo. In più, potrebbe fare del bene alla nostra pelle e al nostro sistema digerente.

La quantità giornaliera consigliata dall’Istituto Superiore di Sanità oscilla a secondo delle età e della condizione di ciascuno. Va dai 5 mg per i lattanti ai 22 mg al giorno per chi è in gravidanza o nella fase dell’allattamento.

La carenza di vitamina B3 potrebbe avere varie ripercussioni negative sul nostro organismo, tra cui la pellagra, malattia che colpisce pelle, cervello e intestino.

Al contempo, anche l’eccesso di questa vitamina (dovuta soprattutto alle assunzioni attraverso integratori) potrebbe causare delle controindicazioni anche gravi. Tra queste menzioniamo arrossamento della pelle, aumento di pressione, nausea, vomito, diarrea, in alcuni casi diabete.

Tuttavia, assumere il giusto quantitativo di vitamina B3 è essenziali ed ecco gli alimenti in cui possiamo trovarla.

Cervello e pelle in salute anche grazie a questa vitamina sottovalutata che troviamo in pesce e legumi

Possiamo trovare la vitamina B in molti alimenti di uso comune, ma specialmente in legumi e pesce. Anche carne bianca e rossa, frattaglie, pane ai cereali e lievito ne hanno ingenti quantità.

Quello che molti non sanno, però, è che anche i lattici potrebbero sostituire la vitamina B3. Questo perché i latticini hanno un alto tasso di triptofano, che il nostro organismo può facilmente tramutare in niacina.

