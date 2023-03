Cercare file sul computer? Una delle migliori e poco conosciute scorciatoie per essere più produttivi

Chi lavora o studia utilizza il computer. Spesso si perde in procedure che sono macchinose. Non tutti sono a conoscenza di soluzioni che consentono di risparmiare una buona percentuale di tempo, soprattutto se messe in atto insieme ad altre. Eccone una per chi usa Windows e che farà felice quanti devono andare alla ricerca di certi percorsi.

Il desktop per un computer è uno dei luoghi a cui si accede con maggiore facilità. Molti tendono ad aggiungerci collegamenti o addirittura a sceglierlo come destinazione dei propri file.

Non esattamente la scelta migliore per chi vuole tenere un certo ordine. In fondo desktop significa “piano della scrivania” e metterci tutto sopra regala una sensazione di disordine.

La soluzione ottimale è, ovviamente, creare delle cartelle all’interno del disco fisso del computer e andare, di volta in volta, a cercarle. L’obiettivo è avere un archivio che sia il più possibile intuitivo quando c’è da trovare qualcosa.

Cercare file sul computer: ecco come possono aiutare due tasti

Oltre alla ricerca per nome che tutti conoscono, vale la pena conoscere una procedura che semplificherà la vita di molti. Tutti ne possono beneficiare semplicemente premendo contemporaneamente due tasti.

Uno è il tasto Windows, quello che si trova in basso a sinistra della classifica. Lo si riconosce per la sua icona che richiama il logo del sistema operativo. L’altro è la lettera “E”.

Si aprirà la funzione Esplora risorse. Ciò accadrà nel modo più semplice possibile, senza necessità di andare a cercarla o comunque di utilizzare il mouse.

Si avrà una schermata divisa in due. Da un lato si avranno dei comodi collegamenti alle cartelle più rilevanti che risulteranno essere dei veri e propri segnalibro per destreggiarsi nei propri archivi. Sulla destra, invece, si visualizzerà il contenuto delle cartelle che di volta in volta si andranno a visualizzare.

Molti ovviamente conosceranno già il principio di funzionamento di “Esplora risorse”, ma avere un sistema veloce per accedervi risulterà molto comodo.

A chi può essere utile questa procedura

A chi può essere utile questa scorciatoia? A chiunque faccia uso del computer. Di certo rappresenta un metodo per essere più produttivi. In pochissimo tempo ci si troverà davanti ad una schermata in cui si avrà accesso alla maggior parte dei collegamenti che si utilizzano nella quotidianità.

Cercare file sul computer diventerà più semplice trovandosi di fronte una panoramica delle cartelle.

Le scorciatoie di Windows rendono la vita più

Chiamarli trucchi per il computer offre a queste combinazioni forse maggiore fascino, ma sono soluzioni studiate e create per semplificare l’esperienza dell’utente. Non è chiaramente facile memorizzarle tutte, ma molto spesso basta premere due tasti per semplificare le cose in maniera significativa. Potrebbe, eventualmente, essere utile cercare di ricordare quelle che si ritiene possano essere più utili degli altri.