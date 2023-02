Un trucco per il computer che tutti useranno: ecco la procedura per attivarlo

Arrivati nel 2023 è quasi superfluo sottolineare quante attività della quotidianità dipendano dall’utilizzo del computer. Si fa, in particolare, riferimento agli utilizzi che riguardano gli uffici, ma anche lo studio. All’interno del sistema operativo Windows esistono delle scorciatoie che possono fare la differenza nel velocizzare le operazioni quotidiane. Ecco un esempio.

Ci sono funzioni che, inevitabilmente, qualsiasi utente medio di un computer conosce. Il riferimento è specifico al “Copia-Incolla”. Quella procedura attraverso cui si copia un contenuto e lo si “incolla” da un’altra parte.

Avviene, ad esempio, quando si sta utilizzando un programma di videoscrittura e si vuole spostare una parte di testo. O magari si vuole aggiungere una citazione o un’immagine presa dal Web.

Un trucco per il computer che tutti useranno: un esempio

Questo è, ovviamente, l’uso più elementare. Accade, però, che in alcuni casi la procedura debba essere, per qualche motivo, ripetuta in più occasioni. Tornado al caso usato ad esempio, si ipotizzi di dover incollare parti diverse di un altro testo da un’altra parte.

Quello che si fa è, di volta in volta, selezionare, copiare ed incollare. Si può dire che si opera “un pezzo alla volta”.

Con una specifica procedura presente sulle ultime versioni di Windows è possibile facilitare le operazioni. Come?

Ecco la procedura

Premendo, infatti, contemporaneamente il tasto Windows (quello con il logo del sistema operativo, in basso a sinistra) e la V si apre la possibilità di attivare la cronologia Appunti.

Attivandola, si crea una sorta di registro in cui vengono salvati tutti i contenuti che sono stati copiati. Un po’ come se venissero memorizzati, per poi essere incollati in un secondo momento. Non servirà, dunque, incollare subito per non perdere ciò che era stato copiato.

Si potrà, ovviamente, cancellare manualmente i contenuti copiati, ma fino ad allora resteranno in questo elenco. Questa soluzione torna molto utile, ad esempio, se si devono selezionare diverse parti di testo non continue.

I vantaggi non sono pochi. Si perderà, ad esempio, possibilità che si perda l’elemento copiato che, con la funzione classica, viene sostituito qualora se ne copi un altro. Si avrà, infatti, un registro in cui andare a pescare ciò che si era copiato in precedenza.

Tante le scorciatoie disponibili su Windows

Qualcuno forse già conosceva questa procedura, ma per qualcuno potrebbe essere una scoperta. Di certo si può ii può dire che questo sia un trucco per il computer che tutti useranno nel momento in cui lo conosceranno. Non è l’unico, considerato che ve ne sono anche altri che aiuta chi già li conosce. In molti casi basta premere due tasti per poter beneficiare di scorciatoie che aiutano a risparmiare tempo e click.