Usare il computer diventa più semplice con questa scorciatoia: basta premere due tasti

Il computer è uno strumento essenziale per la quotidianità. Lo si utilizza per studiare e per lavorare. Spesso si ignorano scorciatoie che, in realtà, sarebbe bene conoscere e che potrebbero consentire di risparmiare tempo. Usare il computer diventa più semplice con questa scorciatoia. Vediamo quale.

Quanto tempo si impiega per spostare il puntatore con il mouse e cliccare su qualcosa? Pochi secondi. A volte anche meno.

Ripeterlo, però, nell’arco di una giornata e sommare la durata di ogni gesto può portare ad una tempistica un po’ più rilevante. Così come spostare costantemente il braccio dalla tastiera rappresenta un gesto, per quanto abituale, non sempre comodo.

Lavorare con il computer: si possono semplificare le cose

Windows è un sistema operativo che ha tutta una serie di scorciatoie che, in molti casi, permettono di fare a meno del mouse.

Un esempio arriva da una delle combinazioni di tasti forse meno conosciute. Basta, infatti, premere contemporaneamente il tasto Windows e la X per trovarsi catapultati in un elenco davvero utile.

Il tasto Windows, per chi non lo sapesse, è quello collocato nella parte sinistra della tastiera, in basso. Lo si riconosce perché è identificato da un disegno che ricorda proprio il simbolo del sistema operativo.

Cosa succede con questa combinazione di tasti

Ma cosa succede se si preme contemporaneamente il tasto Windows e la “X”? Si apre un elenco in cui sono presenti delle scorciatoie che conducono a destinazioni molto gettonate quando si usa il computer. C’è, ad esempio, la voce “App installate”, attraverso cui si raggiunge l’elenco dei programmi installati. Accedendovi si possono, ad esempio, disinstallare quelli che si ritengono non più utili.

Ma non è l’unico collegamento presente. Ci sono, ad esempio, quello al “Desktop”, alla “Gestione attività”, alla funzione Cerca e così via.

Una funzione molto utile

All’interno di questo elenco, tra l’altro, ci si può continuare a muovere con le frecce direzionali. Questo significa che, spostandosi tra le diverse voci dell’elenco, sarà sufficiente premere il tasto Invio sulla tastiera per accedere alla sezione che interessa. Con pochi tasti toccati in pratica si riesce a fare ciò che si farebbe con operazioni più macchinose beneficiando del mouse. Sarà così più semplice risparmiare tempo prezioso ed essere un po’ più produttivi quando ci si trova a lavorare con il computer.

Questa tipologia di scorciatoie le si può considerare dei trucchetti, perché si tratta di procedure create proprio per semplificare la vita. Usare il computer diventa più semplice. Tuttavia, per chi non ha grande praticità con il loro utilizzo, può essere difficile conoscerle, ricordarle ed applicarle tutte. Certo è che vale la pena non farsi sfuggire di semplificare le cose premendo solo due tasti.