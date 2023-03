Gli investitori si possono dividere genericamente in due categorie. Quelli che sono interessati alle azioni che hanno la migliore performance, anche accettando qualche rischio in più e quelli che, in ottica di lungo termine, sono interessanti a un dividendo dal rendimento elevato. In questo articolo, quindi, cerchiamo di rispondere alle seguenti domande. Sul Ftse Mib quale è il migliore settore dell’ultimo anno? E quello col migliore dividendo? Quali le migliori azioni di questi settori?

Nell’ultimo anno con un rendimento di circa il 24%, il migliore settore è stato quello dei beni non durevoli. All’interno di questo settore, che contiene 32 titoli azionari, il migliore tra quelli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro è stato Brunello Cucinelli seguito da Moncler. Nell’ultimo anno questi due titoli azionari hanno realizzato una performance del 76,75% e 24,86%, rispettivamente.

Per il rendimento del dividendo, invece, è il settore dei minerali energetici a farla da padrona grazie a ENI che ha già approvato per il 2023 un dividendo di 0,94 € che alle quotazioni attuali corrisponde a un rendimento del 7% che sarà pagato in quattro rate trimestrali uguali, a settembre 2023, novembre 2023, marzo 2024 e maggio 2024.

Andiamo, quindi, ad analizzare le prospettive di lungo periodo per Brunello Cucinelli ed ENI.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Brunello Cucinelli per il lungo periodo

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 10 marzo in rialzo dello 0,13% rispetto alla chiusura precedente, a quota 79,50 euro.

L’impostazione di lungo periodo è rialzista, ma adesso deve affrontare la forte resistenza in area 79,34 €. Una chiusura mensile oltre questo livello potrebbe favorire l’ascesa delle quotazioni fino in area 120 €, prima, e 160 €, poi.

In caso contrario potrebbe essere un ritracciamento fino in area 64 €. Sotto questo livello la tendenza potrebbe girare al ribasso.

Le attese di lungo periodo per ENI

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 10 marzo a quota 13,43 €, in rialzo dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Su ENI la tendenza in corso è rialzista e al momento non si vedono ostacoli lungo il percorso che porta all’obiettivo più probabile in area 17,13 €. Oltre questo livello, poi, le quotazioni potrebbero salire fino in area 23 €.

Sotto 11,167 € le quotazioni potrebbero invertire al ribasso di lungo periodo.

