I pochi requisiti necessari e i numerosi posti disponibili, anche per uno stesso profilo, rendono le offerte lavorative di GameStop davvero accessibili. Sulla piattaforma ufficiale dell’azienda dedicata alle carriere, le posizioni vengono divise fra quelle aperte in negozio e quelle in sede. Non mancano le opportunità rivolte a giovani senza alcuna esperienza pregressa, grazie ai programmi di stage.

Inoltre, è possibile, sempre dalla stessa piattaforma, inviare la candidatura spontanea in qualsiasi momento, indicando le preferenze e allegando curriculum vitae. Di seguito abbiamo selezionato dalla lista delle offerte di lavoro alcune fra le più interessanti e accessibili per requisiti.

Gamestop cerca candidati con diploma e terza media per le sue posizioni in negozio. Più precisamente, il vantaggio della maggior parte di queste è proprio l’assenza di un preciso titolo di studio fra i requisiti necessari.

Prendiamo, ad esempio, l’annuncio per “Addetto/a Vendite”. Questo profilo è ricercato in tantissimi punti vendita dell’azienda, in località come Trevi, Asti, Giugliano in Campania, Olbia, Nuoro, Oristano e molte altre. La figura selezionata si occuperà di preparare ed esporre i prodotti, gestire le transazioni di cassa e assistere la clientela. Inoltre, dovrà mantenere pulito e ordinato il negozio.

Requisiti necessari sono l’attitudine al contatto con la clientela e al lavoro in team, spirito commerciale e conoscenze informatiche. Chiude il quadro la disponibilità a lavorare nel fine settimana. È prevista assunzione con contratto di lavoro part time di 18 ore settimanali e a tempo determinato.

Cerca candidati con diploma e terza media questa ambita multinazionale con sedi in tutta Italia

Lo stesso profilo si presenta in altri annunci simili con contratto di stage o specifica richiesta di candidati appartenenti alle Categorie Protette. Altra opportunità interessante arriva dall’annuncio per “Store Manager”. Non solo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato full time, ma anche per l’assenza del requisito di esperienza pregressa. Tuttavia, il candidato deve essere in possesso di spiccate doti commerciali, comunicative e relazionali ed essere orientato al contatto con la clientela. Seguono conoscenze informatiche, attitudine al lavoro in team, capacità di leadership e ottime doti di problem solving.

La lista completa delle opportunità lavorative per Gamestop è disponibile sul sito web dell’azienda.

