Con i primi caldi di questi giorni, si desidera mangiare piatti leggeri ma gustosi. Durante la bella stagione vanno di moda le insalatone. Le combinazioni da poter creare sono tantissime. Oggi però vogliamo suggerire una ricetta leggera diversa dalla solita insalatona mista. Avremo bisogno di pochissimi ingredienti, semplici ed economici. Andremo a realizzare un piatto che possiamo proporre come contorno ed anche come antipasto. In entrambi i casi, stupiremo tutti i commensali lasciandoli piacevolmente deliziati.

Il piatto che realizzeremo è infatti leggero, ma comunque ricco di gusto. Volendo, in quantità più abbondanti, lo potremmo addirittura proporre come seconda portata. In tal caso, sarebbe perfetto per una pausa pranzo veloce o una cena leggera. Prepareremo degli involtini. Ma non utilizzeremo la carne. Come infatti già accennato, stiamo per presentare un piatto decisamente light.

Perfetti come contorno sfizioso o antipasto originale questi deliziosi involtini senza carne facili, economici e veloci

Mettiamoci dunque al lavoro.

Ingredienti per 5/6 persone

2 melanzane medio grandi;

250 g di ricotta fresca;

80 g di pesto di basilico alla genovese (già pronto o fatto in casa);

sale q.b.;

olio EVO q.b.

Procedimento

Anzitutto dovremo lavare per bene le melanzane e tagliarle a fette di almeno 0,5 cm. Una volta fatto ciò, cuocerle su una piastra o una griglia belle calde. Serviranno 2 o 3 minuti per lato. Nel frattempo, dovremo preparare una farcia lavorando la ricotta il pesto. Infine, aggiustare il composto con un pizzico di sale. Fare attenzione in questa fase perché il pesto è, già di per sé, un condimento piuttosto sapido.

A questo punto, non ci resta altro da fare che comporre i nostri involtini. Basterà sistemare una cucchiaiata di crema di ricotta e pesto al centro della fetta di melanzana grigliata e arrotolare come un involtino. Chiudere con uno stuzzicadenti o legandolo con un filo di erba cipollina. Servire cospargendo sugli involtini un filo di olio EVO a crudo.

Consigli per un’ottima degustazione e alcune idee per variazioni sul tema

Perfetti come contorno sfizioso o antipasto originale questi involtini si gustano a temperatura ambiente. In piena estate saranno ancor più deliziosi freschi. Per un’ottima degustazione, si consiglia di prepararli con un po’ di anticipo, così che il delicato sapore della farcitura impregni per bene la fetta di melanzana. In cucina regna la fantasia e, quindi, via libera alle varianti. Possiamo ad esempio realizzare questa ricetta utilizzando le zucchine al posto delle melanzane. Per il ripieno interno, la ricotta è certamente piuttosto delicata. Se si desidera un tocco di gusto un po’ più deciso, optare per robiola o caprino. Inoltre, se qualcuno non gradisse il pesto al basilico, ci sono molte varianti tra cui scegliere.

