Un’altra Pasqua si è conclusa e anche stavolta ci troviamo con una serie di colombe ancora intatte e che non sappiamo come consumare. Potremmo inzupparla nel latte a colazione, ma è impensabile mangiare colombe ogni mattina per circa un mese. Oltre alla pancetta, anche l’organismo ne risentirebbe ed ecco perché dovremmo trovare un’alternativa.

Si parla spesso di riciclarla per realizzare un delizioso tiramisù, usandola al posto dei savoiardi, oppure una buonissima torta, come descritto in un precedente articolo.

Si tratta di ricette buonissime e perfette per non buttare nemmeno una briciola del nostro dolce pasquale, ma vorremmo provare qualcosa di diverso. A questo proposito, gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno avuto un’idea particolare e insolita.

Un manicaretto buonissimo, facile e veloce, ideale al mattino e per la merenda del pomeriggio.

Questa idea culinaria viene dalla Francia e prende in prestito una delle ricette più tipiche e tradizionali del Paese famoso per la Tour Eiffel.

Stiamo parlando del pain perdu, letteralmente “pane perso”, piatto originariamente povero e a base di ingredienti semplici. Stavolta, però, al posto del pane utilizzeremo proprio la colomba, pur sempre seguendo il procedimento originale.

Vediamo come realizzarlo per un break golosissimo.

Ecco come riciclare la colomba avanzata dalla Pasqua per una colazione o merenda golosissima e anche veloce

Iniziamo dagli ingredienti ed ecco di cosa avremo bisogno:

1 colomba avanzata;

2 uova;

½ lt di latte;

olio q.b.;

cannella q.b.

salsa a scelta tra crema al cioccolato, miele o topping vari.

Procedimento

Iniziamo dalla colomba, tagliandola a fette di medio spessore. Prendiamo una terrina, rompiamo le uova, uniamo il latte e aggiungiamo la cannella. Mescoliamo il tutto e inzuppiamo le fette di colomba, una per una, per poi metterle da parte. Nel frattempo, versiamo l’olio in una padella e facciamola scaldare a fuoco lento per circa un minuto. Non appena sarà calda, adagiamo le fette di colomba e aspettiamo che si cuociano da entrambi i lati.

Quando saranno ben dorate, togliamole dalla padella e mettiamole nei piatti, aggiungendo l’immancabile tocco finale, il topping.

Come già accennato, può trattarsi di una crema o di uno sciroppo, l’importante è che non sia troppo denso.

Gli amanti dei gusti speziati potranno aggiungere un altro pizzico di cannella, specialmente se si sceglie la colata di miele.

Per iniziare la giornata nel modo giusto e non sprecare nemmeno una briciola, ecco come riciclare la colomba avanzata, basta solo un po’ di fantasia.

