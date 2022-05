Disponibili nuove opportunità lavorative nel Lazio con possibilità di candidatura fino al giorno 8 maggio 2022. Sono in tutto 10 i candidati ricercati, tutti per un solo profilo. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato e pieno della durata di 6 mesi, che potrà in futuro passare eventualmente a tempo indeterminato. La retribuzione mensile è di 1.600 euro lordi, cui si aggiungono premi ed incentivi.

I dettagli sull’annuncio

L’azienda italiana MG, attiva nel settore dell’installazione, della manutenzione e della riparazione degli impianti elettrici, cerca 10 candidati anche senza titolo di studio. I posti di lavoro disponibili sono per il ruolo di elettricista. In particolare, le risorse selezionate si occuperanno di assemblare e cablare i cavi elettrici.

Per fare ciò, devono essere in possesso di alcuni requisiti essenziali. Il titolo di studio non è indispensabile. Pertanto, ad esempio, anche i candidati con licenza media potrebbero aspirare a queste posizioni. Tuttavia, è ritenuto requisito preferenziale il possesso del diploma di scuola media superiore. I candidati interessati devono essere in possesso della qualifica di elettricista cablatore ed aver maturato un’esperienza pregressa nel ruolo. Seguono la patente di tipo B e l’essere automuniti.

Cerca 10 candidati anche con licenzia media e stipendio fino a 1.600 euro mensili questa azienda italiana

Per inviare domanda è necessario compilare un modello apposito. Questo, così come gli indirizzi da tenere in conto per l’invio della candidatura e la locandina dell’annuncio, sono disponibili sulla piattaforma della Regione Lazio. Segnaliamo che la candidatura dovrà pervenire tramite posta elettronica ordinaria, non certificata o PEC, utilizzando come oggetto “ID 0366075”. Il file dovrà essere rinominato con il nome e il cognome del candidato e in allegato all’email dovrà andare il curriculum vitae in formato europeo. Infine, sempre in allegato, un documento di riconoscimento in corso di validità.

