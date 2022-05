Sulle fragole pensiamo di sapere già tutto ma probabilmente ci sbagliamo. Le vediamo sempre belle rosse e sgargianti ma, in realtà, questa è solo una delle tipologie disponibili. Esistono, infatti, fragole di molti altri colori, come quella verde che presenta un gusto molto simile a quello dell’ananas.

In aggiunta, ci sono cose che dovremmo imparare anche su come trattarle in cucina. Come ogni frutto di cui mangiamo tutto, le fragole vanno naturalmente lavate per bene sotto acqua corrente e poi pulite. Tuttavia, molti sprecano molto prodotto quando le puliscono, perché ignorano una tecnica conosciuta sia dalle nonne sia dai grandi chef. Infatti, non il coltello, ma per pulire le fragole ci basta una forchetta. Vediamo come fare.

Il coltello e il cucchiaio

Anche coloro che non vogliono sprecare quasi nulla del frutto devono fare attenzione a una parte delle fragole. Parliamo naturalmente del bocciolo della fragola, che è quella parte che lega il frutto al vegetale.

Generalmente, non si mangia e va quindi eliminato. In molti usano una tecnica che prevede il coltello. In pratica, con il coltello si taglia a metà la fragola per poi eliminare la parte verde sempre con il coltello. Si praticano due incisioni ai lati e poi si rimuove la parte verde e bianca centrale. Tuttavia, con questo metodo si rischia di sprecare molto prodotto.

Altri invece non usano un coltello ma un cucchiaino. Apponendo una leggera pressione al centro scavano una sorta di cono che va a rimuovere la parte desiderata. Anche con questo metodo, però, si rischia di sprecare molto frutto.

Non il coltello ma per pulire le fragole ci basta una forchetta e qualche trucco della nonna

Per risolvere questo problema e metterci anche meno tempo, la soluzione è quella di prendere una forchetta. Dobbiamo sistemare con attenzione il picciolo con le foglie tra i rebbi della forchetta. Da una parte la forchetta toccherà la fragola e dall’altra terremo noi con la mano il picciolo che passa tra i rebbi. Tiriamo dunque il picciolo che si riuscirà a staccare velocemente e con molta facilità.

In questo modo, non sprecheremo nessuna parte della fragola e la puliremo molto velocemente. Così, potremo anche preparare questo delizioso dolce senza sprecare troppo tempo in pulizia.

Approfondimento

In pochi conoscono il trucco per avere delle fragole dolcissime e gustosissime