Cambiamo lavoro candidandoci per queste 160 posizioni aperte senza esperienza o titolo di studio

Nuove opportunità di lavoro arrivano da EURES, rete europea di servizi per l’impiego. Sono disponibili 160 posti di lavoro per più profili dai requisiti davvero accessibili. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa, né tantomeno il possesso di un particolare titolo di studio. Saranno, pertanto, accessibili indipendentemente da se abbiamo o meno la licenza media o un diploma di scuola superiore. Per queste mansioni bastano determinazione, precisione e altre qualità illustrate di seguito.

Cambiamo lavoro candidandoci per queste posizioni aperte, riguardanti 4 diversi profili lavorativi nel campo dell’agricoltura. Le risorse selezionate saranno impiegate in Belgio e potranno decidere o di ricevere un alloggio o di accordarsi per un piccolo canone di affitto. Quest’ultimo va dai 100 ai 150 euro al mese.

Le offerte

Delle 160 posizioni aperte 20 sono per il ruolo “Coltivatori per floricoltura” e 40 per “Coltivatori per orticoltura in serra”. Seguono 50 posti di lavoro disponibili per “Addetti coltivazione di ortaggi e semina” e i restanti 50 per “Raccoglitori di fragole”. Per ognuna di queste non è richiesta esperienza pregressa nella mansione, né tantomeno il possesso di uno specifico titolo di studio.

Sono accessibili a tutti, a patto che il candidato dimostri di avere alcune qualità. Fra queste, flessibilità e motivazione, precisione e idoneità fisica. Seguono l’attitudine al lavoro in team, anche con candidati di diversa nazionalità, responsabilità e affidabilità.

Il tipo di contratto di lavoro previsto è giornaliero, fino a un massimo di 100 giorni lavorativi a persona. La paga è pertanto oraria e si può scegliere di lavorare fino a 11 ore al giorno o 50 ore alla settimana. La retribuzione è di 10,59 euro lordi all’ora nel caso dei “Coltivatori per floricoltura”, mentre per tutte le altre categorie presentate è 9,69 euro. Non mancano bonus e premi fedeltà in base al numero di giornate di lavoro effettuate.

Cambiamo lavoro candidandoci per queste 160 posizioni aperte senza esperienza o titolo di studio

Per candidarsi basta compilare il modulo online messo a disposizione dall’azienda. Per consultare gli annunci visitiamo la lista delle offerte di lavoro di EURES, come indicato in altri articoli sul giornale.

Se vogliamo velocizzare la fase di ricerca sulla piattaforma, selezioniamo Belgio come località e inseriamo i titoli degli annunci in inglese all’interno della barra di ricerca. Pertanto, “Seasonal workers in floriculture”, “Seasonal workers in greenhouse horticulture”, “Seasonal workers in vegetable cultivation – planting” e “Seasonal workers strawberry pickers”.

