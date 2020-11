Il Natale è ormai alle porte. Ancora non si sa bene come sarà festeggiato e soprattutto in quanti, ma il 25 dicembre non può non essere celebrato. È un momento molto importante per la famiglia, perché è un’occasione per passare del tempo insieme e magari per rivedere dei cari lontani.

L’Italia non vuole rinunciare al Natale. Quest’anno sarà tuttavia un Natale diverso. Sarà forse un Natale nuovo, che potrebbe diventare la nuova normalità. Bisogna reinventarsi e decorare casa con il riciclo creativo visto che andare in giro per fare acquisti sarà difficile. In soccorso però arriva il mondo dell’e-commerce, che sicuramente durante questi mesi vedrà un boom delle vendite per tutti i regali di Natale o addobbi.

Ma per decorare casa?

Durante il pranzo o la cena di Natale immancabile è il centro tavola, ma non è necessario acquistarne uno ad hoc, perché è possibile realizzare un fantastico centro tavola natalizio fai da te.

La prima cosa da fare è giocare con i colori. È importante che all’interno delle casa ci sia una coordinazione cromatica natalizia impeccabile. Ognuno ovviamente ha i suoi gusti: c’è chi ama il Natale rosse e oro, oppure chi lo ama argento e blu. Le possibilità sono infinite.

Fare un centro tavola natalizio fai da te è veramente facile. È possibile usare ad esempio due o tre palline dell’albero di Natale posizionate su un pezzo di stoffa, oppure in cestino. Le palline possono essere poi accompagnate da alcune pigne raccolte in un parco e magari dipinte di bianco per fare l’effetto neve. Al centro è possibile inoltre posizionare una candela e se si desidera anche dei rametti di un pino, sempre colti a terra.

Con questi accessori che non si ha la necessità di acquistare, ma si trovano o in casa oppure al parco, il centro tavola fai da te con il riciclo creativo sarà veramente spettacolare e soprattutto a costo zero.