E-commerce è boom di vendite: le nuove frontiere

Ogni crisi nasconde un’opportunità, recita un detto. E forse mai come adesso c’è estremo bisogno di vedere opportunità attorno a noi. Un bisogno che diventa esponenziale, specie per chi non ha il privilegio di beneficiare di uno stipendio garantito a fine mese. Quindi vediamo perché con le nuove frontiere dell’e-commerce è boom di vendite.

Diversamente e-commerce

Per dovere di cronaca, prima di addentrarci nei meandri delle trasformazioni in corso, vediamo di chiarire cosa s’intende per e-commerce. Da un punto di vista squisitamente terminologico con l’espressione e-commerce ci si intende riferire al commercio elettronico. Da un punto di vista pratico si rimanda cioè a quell’ insieme di attività di acquisto e vendita di prodotti, effettuato tramite Internet.

E fin qui nulla di particolarmente significativo. Ciò che invece ha avuto uno slancio poderoso negli ultimi tempi, sono due gemelli diversi dell’e-commerce che vanno rispettivamente sotto il nome di: “Click & Collect” e “Click & Drive”. Due opzioni, a quanto sembra, a prova di click.

“Click & Collect”

Con la strategia del Click & Collect è quindi possibile procedere con le prenotazioni on-line. Da qui il termine Click. Basta cioè un semplice Click per aggiudicarsi il prodotto pubblicizzato sulla vetrina on line. Dopo di che sarà il cliente a passare direttamente in negozio per il ritiro della merce.

Una modalità, questa, che sembra mettere d’accordo venditore e acquirente specie qui in Italia. In tal modo al consumatore non verrà accollato alcun costo aggiuntivo di trasporto, sollevando al contempo il venditore dall’onere della consegna. E per gli italiani, che ancora sembrano prediligere il contatto diretto con il punto vendita, questa sembra una valida soluzione di compromesso.

“Click & Drive”- “Drive & Collect”

Questa seconda formula consente addirittura di procedere al ritiro della merce senza scendere dalla macchina. Grazie a collegamenti con i computer di bordo è possibile addirittura procedere al riconoscimento delle targhe.

E in tempi di distanziamenti sociali e di interminabili code nei punti vendita, tali soluzioni hanno consentito una vantaggiosa opportunità per molti. Una sinergia quella tra il web e il negozio fisico, che si sta sempre più rivelando un’opportunità di acquisto completa e multicanale.