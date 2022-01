Fare l’albero di Natale e addobbare tutta la casa con decorazioni e lucine di ogni tipo è certamente più divertente che disfare tutto.

Nonostante ciò, passata la Befana sarà inevitabile per riportare alla normalità l’atmosfera che si respira in casa.

Toglieremo quel tocco in più di rosso, oro e argento ma anche gnomi, renne e schiaccianoci per fare spazio ai soprammobili messi da parte.

È un ricambio che avviene ogni anno e che puntualmente ci può annoiare tremendamente, soprattutto perché ci ritroviamo con tantissime cose ammassate e da sistemare.

Un caos che diventa ancora più snervante quando non possiamo vantarci di avere eccezionali doti organizzative e quando abbiamo una casa abbastanza piccolina.

Tuttavia, grazie all’articolo di oggi potremmo diventare dei professional organizer e mettere in pratica alcune idee infallibili per conservare gli addobbi natalizie al meglio.

Come conservare le decorazioni di Natale quando in casa abbiamo pochissimo spazio libero

Il nostro obiettivo, quindi, è mettere via gli oggetti natalizi nel modo più organizzato possibile.

Questo ci permetterà sia di occupare il minor spazio possibile sia di ritrovare tutto al volo il prossimo dicembre, schivando la fatidica domanda “dove l’ho messo?”.

Partiamo dalle palline che generalmente possiamo riporre all’interno delle loro scatole originali, che di solito sono trasparenti.

Se, invece, le avessimo buttate o non volessimo riutilizzarle, potremmo acquistare delle apposite scatole per conservarle. Queste sono solitamente trasparenti e dotate di appositi divisori per posizionare una pallina alla volta ed evitare che si scontrino tra di loro danneggiandosi.

Inoltre, sono alti e permettono di contenere più palline rispetto a quelle che starebbero ammucchiate all’interno di un qualsiasi contenitore.

In alternativa, volendone riciclare una che abbiamo a casa potremmo realizzare dei separatori fai da te.

Basta utilizzare del cartoncino, delle forbici e della colla per creare la base e le varie sezioni porta-palline.

Infine, mettendo in pratica quest’idea di organizzazione, possiamo anche lasciare i gancetti attaccati per risparmiare tempo prezioso in futuro.

Le altre decorazioni dell’albero

Per quanto riguarda le altre decorazioni che si trovano sull’abete, possiamo inserirle tutte in un contenitore a parte, magari avvolte con carta velina.

Le lucine, così come i nastri, vanno avvolti con cura, evitando di creare nodi e messi all’interno di buste di plastica e poi in altri contenitori.

Le decorazioni sparse in casa

Per quanto riguarda gli addobbi che troviamo sparsi in casa, l’ideale sarebbe conservarli sempre all’interno di scatole riciclate.

Per riempirle, bisognerebbe partire dagli oggetti più pesanti e meno delicati fino ad arrivare a quelli più fragili.

Questi, come quelli di vetro, andrebbero prima avvolti nel pluriball da fissare con del nastro adesivo.

Indicazioni finali

Conservando tutto in dei contenitori potremmo sfruttare la loro rigidità per sovrapporli uno sull’altro in ogni angolo dello sgabuzzino.

In più, avendo dei coperchi non dovremmo preoccuparci della polvere e per questo potremmo riporli anche sopra gli armadi.

Per concludere, ricordiamoci di avere a portata di mano targhette e pennarelli, in modo da poter scrivere su ogni scatola il suo contenuto.

Quindi, ecco come conservare le palline di Natale e le decorazioni natalizie quando in casa abbiamo pochissimo spazio libero.

