Come aumentare velocemente la pensione tagliando questa spesa che tanti pensionati ignorano

Oltre ai Bonus e agevolazioni i pensionati possono aumentare la pensione tagliando spese che talvolta non sanno nemmeno di avere. Ecco come fare.

Il crescente aumento del costo della vita sta mettendo a dura prova tantissime famiglie e pensionati, che con difficoltà, arrivano alla fine del mese. La parola d’ordine degli ultimi tempi è risparmiare non solo i consumi di luce e gas, ma qualsiasi spesa che possa gravare sul budget familiare. Pertanto oltre ad imparare i vari segreti per risparmiare sulla spesa alimentare, è fondamentale verificare cosa paghiamo concretamente. Potremmo infatti pagare per servizi che nemmeno utilizziamo più oppure per servizi che addirittura non conosciamo.

Una regola molto importante è leggere sempre e attentamente ciò che sottoscriviamo, come un contratto telefonico o un abbonamento TV. Visionare la corrispondenza che ci arriva, soprattutto se abbiamo conti correnti con banche o altri istituti di credito. Questi infatti potrebbero comunicarci una proposta modificativa delle condizioni contrattuali, atteso l’attuale aumento dei prezzi. Inoltre chi percepisce la pensione può mediante i servizi INPS, come il cedolino, verificare i trattamenti liquidati mensilmente, conoscere i motivi di eventuali variazioni. Nonché accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati. Pertanto può verificare l’elenco di deleghe sindacali e la loro gestione.

Ecco come aumentare velocemente la pensione risparmiando su questa spesa spesso dimenticata

Non di rado infatti i pensionati si rivolgono a qualche sindacato per farsi assistere nella pratica di pensione o nell’inoltrare qualche istanza all’INPS. Di conseguenza, per avere assistenza gratuita, talvolta ci si iscrive al sindacato, ignorando l’applicazione di una piccola trattenuta sulla prestazione. Le trattenute si calcolano in misura percentuale sulla base di specifiche convenzioni tra l’INPS e l’Organizzazione. Se non ricordiamo di aver o meno fatto l’iscrizione ad un sindacato, potremmo consultare il cedolino e decidere se continuare a pagare. Si ricorda, ad ogni modo che l’iscrizione ad un sindacato, può dare notevoli vantaggi come fruire di alcuni servizi e di essere continuamente aggiornato su agevolazioni e Bonus. Ma se non si ha tale esigenza e si sta cercando di ridurre le spese, la delega potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Come ottenere la revoca

Potrebbero esserci però procedure diverse a seconda dell’Ente erogatore della pensione, pertanto è necessario in tal caso chiedere direttamente al proprio Ente previdenziale. Qualora la nostra pensione sia liquidata dall’INPS, la revoca potrà anche chiedersi online, accedendo con le proprie credenziali nell’area dedicata MyINPS. Di lì selezionare il servizio dedicato. In alternativa, il pensionato può manifestare la volontà di revocare la delega per la riscossione della sua quota associativa mediante PEC, raccomandata a. r. La comunicazione dovrà indicare i dati dell’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. La revoca sarà efficace dalla prima disposizione utile di pagamento della pensione. Infine, grazie al Consulente digitale, qualora si percepisca una pensione minima si potrà verificare se abbiamo diritto ad una pensione più alta per diritti spettanti ma non percepiti. Pertanto ecco come aumentare velocemente la pensione.