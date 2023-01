Questi vecchi cellulari li hai ancora in casa e valgono una fortuna per le tasche: non c’è solo il Nokia!

I telefoni vintage sono dei preziosi cimeli che potrebbero valere un sacco di soldi. Cercali in soffitta o nei cassetti, perché con un po’ di fortuna poteresti aver conservato uno di questi 4 modelli. Uno vale fino a 20.000 €!

Se credi che gli oggetti vecchi non abbiano nessun valore, ti sbagli. Da qualche parte in casa tua potresti nascondere ancora il cellulare che usavano i tuoi genitori, oppure proprio tu. Sono modelli che, a discapito degli anni che passano, sanno ancora farsi valere. Non tanto in termini di prestazioni, quanto per il valore economico. Infatti, possedendone uno, potresti rimpinguare le tasche a dismisura. Tra gli immancabili c’è, ovviamente, l’indimenticato Nokia 3310.

Un pezzo di storia della telefonia

Sembra passata un’eternità da quando ha fatto il suo ingresso nel mondo della tecnologia. Eppure, il Nokia 3310 è ancora un oggetto desideratissimo da nostalgici e collezionisti. Guardandolo ora sembra un reperto di un’epoca preistorica. Il display in bianco e nero e i tasti fisici ancora presenti ne farebbero attualmente un prodotto obsoleto. Ma al momento del lancio si considerava certamente come qualcosa di rivoluzionario. Le dimensioni compatte, il peso ridotto e l’antenna incorporata erano vantaggi ai quali era difficile rinunciare. Tanto che le vendite arrivarono alle stelle, e più precisamente attorno ai 126 milioni di esemplari venduti.

Tutta questa fama ha portato a una recente riedizione del Nokia 3310, che i fan avranno apprezzato. Ma la questione più importante è il suo prezzo. Ancora oggi c’è chi si batte nelle aste online per ottenerne uno. Alcuni modelli hanno fruttato ai loro proprietari addirittura 400 €.

Questi vecchi cellulari li hai ancora in casa e sono oro colato: ecco i modelli da scovare

Il telefono della multinazionale finlandese è solo uno tra quelli più ricercati sul mercato. Uno più recente ma altrettanto desiderato è il Google Nexus 6P. Anche se a marchio del colosso americano, fu la Huawei a produrre questo modello, quando gli screzi col Governo statunitense non erano ancora in corso. Il suo valore attuale può raggiungere anche i 500 €.

Tornando più indietro con la memoria, ci ricorderemo forse del grandioso Motorola StarTAC. Uscito nel lontanissimo 1996, era innovativo per il design a conchiglia. La variante con lo schermo a LED rossi può arrivare anche a cifre vicine ai 200 €. Mica male per un modello di 27 anni fa!

Facendo ritorno negli anni 2000, invece, potrebbe tornarci in mente l’HTC One M7. Anche se il marchio produttore non è più al centro dell’attenzione, questo telefono al tempo era molto interessante. Così particolare rispetto ai suoi simili che potrebbe valere ancora adesso oltre 500 €.

La vera chicca

L’ultimo esemplare è un’icona di stile e uno smartphone rivoluzionario. Si tratta dell’iPhone 2G, il melafonino che ha avuto un successo strabiliante in commercio. Inutile dire che sarebbe un colpo di fortuna riaverlo tra le mani. Basti pensare che un utente ha riscosso la cifra da capogiro di 20.000 € per un modello ancora sigillato. Insomma, questi vecchi cellulari li hai ancora in casa e non te n’eri accorto. È il momento di rispolverarli e guadagnare un bel gruzzoletto!