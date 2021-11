Che bontà i legumi! Non si tratta di alimenti gustosissimi che si prestano a svariate preparazioni e ricette, ma anche di grandi fonti di benessere.

Ceci, fagioli, lenticchie, piselli sono, infatti, ricchi di importantissimi nutrienti come proteine, ferro e zinco, fibre, potassio e polifenoli. Inoltre, sono degli ottimi alleati anche all’interno di percorsi di dimagrimento e di controllo del peso per il loro alto potere saziante.

L’ulteriore ottima notizia è che, a differenza di tantissimi altri alimenti, sono privi di colesterolo. Che si tratti di legumi secchi o in scatola si tratta di una tipologia di alimento a lunga conservazione, per il quale in tempo non pregiudica la qualità.

Dov’è dunque il problema?

Ceci e fagioli morbidi ed altamente digeribili con un semplice ed efficace trucchetto di cottura

Ciò che scoraggia molti a consumare delle abbondanti porzioni di legumi è la loro tendenza a creare qualche piccolo “problemino”. Ci riferiamo ovviamente a gonfiore addominale, problemi di digestione e meteorismo.

Questa reazione è soprattutto dovuta alla buccia e dunque al consumo di legumi non decorticati. Per evitare questo tipo di reazione il consiglio più diffuso è di optare per quelli dalla buccia più tenera. Altrimenti una soluzione potrebbe essere quella di frullare i legumi appena cotti e mangiarli in modalità vellutata.

Tuttavia questo può far perdere molto al nostro piatto in termini di gusto e croccantezza, che è spesso una delle qualità del legume più amate.

Come possiamo ovviare a questo problema? Ci sono alcune strategie da adottare proprio in fase di preparazione che potrebbero fare al caso nostro. Difatti, potremmo avere ceci e fagioli morbidi ed altamente digeribili con un semplice ed efficace trucchetto di cottura. Scopriamo di cosa si tratta.

Come possiamo evitare gonfiore e flatulenza?

Pochi sanno che alcuni legumi possono essere impiegati anche per preparare pietanze incredibilmente gustose. È questo il caso ad esempio della piadina “non piadina” perfetta per pranzi veloci da preparare in 5 minuti.

Se siamo, però, degli amanti dei legumi “nudi e crudi” e senza tanti fronzoli proviamo ad evitare problemi con questo trucchetto. Se abbiamo a che fare con ceci e fagioli secchi possiamo procedere con la cottura per ebollizione, gettando la prima acqua di cottura.

Un procedimento che può essere utilizzato anche per ceci e fagioli in scatola, che possono allo stesso modo essere portati velocemente ad ebollizione. Anche in questo caso buttiamo la prima acqua di cottura, che porta con sé molto del materiale indigesto.

Procediamo poi con la classica cottura avendo cura di inserire delle foglie di alloro intere e fresche o, in alternativa, un trito di quello secco. Chissà che non abbiamo trovato il trucco definitivo!