Sono sempre di più gli italiani che trascorrono le loro vacanze in Albania. Ancora lontana dal caos del turismo di massa. Economica e vicina, ma senza rinunciare a strutture moderne e dotate dei migliori confort. Il tutto a prezzi assolutamente competitivi. Una delle mete più apprezzate dagli italiani è Saranda, ricca anche di testimonianze storiche. La media dei voti di chi l’ha visitata è davvero alta, come si può tranquillamente vedere su internet. Andiamo alla scoperta di questo sito e di altre mete albanesi molto affascinanti. Vicina alle nostre coste e spendendo la metà ma senza rinunciare al mare cristallino ecco la vacanza 2021 perfetta per le nostre esigenze.

Il fascino di Saranda

Castelli, monasteri, chiese, ma anche negozi, alberghi di lusso con piscine e spiagge super attrezzate. Questa è Saranda, dal lungomare vivace e moderno, elegante e affascinante. Ma anche l’entroterra non scherza, con la possibilità di splendide escursioni nella natura quasi incontaminata. C’è davvero tanto da vedere nel paese delle aquile, a un tiro di schioppo dai maggiori aeroporti italiani. Milano, Bologna, Roma e Genova offrono voli frequenti ed economici. Solo per citare alcuni degli scali, ma ce ne sono altri. Trieste, Ancona e Bari offrono anche la possibilità di trasporto marittimo.

Ottima l’idea di spostarsi

Vicina alle nostre coste e spendendo la metà ma senza rinunciare al mare cristallino ecco la vacanza 2021 perfetta per le nostre esigenze. Se abbiamo voglia di girare e non siamo sedentari, allora noleggiamo una macchina, a costi davvero contenuti, e andiamo in esplorazione. La rete stradale principale è in buone condizioni, ma può capitare di trovarsi su improvvisi e inattesi sterrati. Soprattutto se andiamo all’interno per visitare monasteri, laghi e cascate.

Non stupiamoci se il navigatore non prende, ma utilizziamo le classiche e intramontabili informazioni coi residenti. L’Albania è anche questa, nella sua primitiva bellezza. Sicuramente mete interessanti sono: Dhami, Durazzo, e Ksamil . Se amiamo il pesce, allora questo è il paese che fa per noi. In tutte le versioni è sempre fresco e saporito. E, non stupiamoci se ci presenteranno un conto da 10 euro a testa. Qui è così.

