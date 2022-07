L’Italia è bella tutta. Non c’è Regione che non abbia caratteristiche straordinarie ed elementi unici. Può dunque fare molto piacere che, per una volta, una prestigiosa rivista americana inserisca una destinazione italiana, inattesa, tra i 50 posti più belli del Mondo. “Time” ha, infatti, fatto un elenco di destinazioni da visitare ed ha inserito la Calabria.

Non si offenderanno, ovviamente, le famosissime e bellissime Roma, Firenze, Venezia, Napoli o le tante altre località. Sono realtà bellissime e già note a livello internazionale. Fa, invece, bene un po’ di pubblicità ad un territorio spesso sottovalutato, solo perché poco conosciuto, come quello calabrese. E fa un certo effetto sapere che c’è solo questa Regione italiana nei 50 posti più belli del Mondo indicati dalla rivista “Time”.

Un posto con luoghi incredibili

E in fondo non è difficile trovare spiegazioni a questo traguardo. Si parla di una Regione che ha 800 chilometri di coste e 3 parchi nazionali nel suo territorio. Sembra quasi un ossimoro, ma è la realtà di una porzione di Italia con paesaggi estremamente belli e variegati. Basti pensare che, ad esempio, a Reggio Calabria si può passare in poco più di 30 minuti da passeggiare su un lungomare bellissimo ad essere in pieno Aspromonte.

Mare, montagna, borghi e una storia lunghissima. In Calabria non manca assolutamente nulla che, potenzialmente, potrebbe rendere il territorio attrattivo e considerato al pari di Regioni più conosciute. Da ormai qualche anno, però, le cose hanno iniziato a cambiare. Località come Tropea e Scilla sono riuscite ad acquisire la notorietà che meritano. Ma c’è anche dell’altro.

C’è solo questa Regione italiana nei 50 posti più belli del Mondo secondo una rivista americana

Non è un caso che gli americani mettano la Calabria tra i posti più belli da vedere nel Mondo, ricordandone il suo essere “trascurata”.

Si citano le spiagge mozzafiato, gli straordinari paesaggi, i borghi che dominano le colline. E non poteva mancare, ovviamente, un riferimento ad una cucina caratteristica. Dal tartufo di Pizzo alla ‘nduja, non è difficile rammentare cibi iconici per la la zona.

Raggiungerla, tra l’altro, è anche facile. Lo si può fare sfruttando gli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Chi proviene, invece, dal centro Italia può beneficiare dei treni a lunga percorrenza, che raggiungono la punta dello Stivale.

Il fatto che non tutte le zone abbiano ancora raggiunto un alto livello di flussi turistici, consente di organizzare anche vacanze spendendo poco. Andando, ad esempio, ad alloggiare in comuni vicini a quelli più famosi, che magari garantiscono un mare eccezionale e una posizione strategica. Anche perché è difficile trovare un angolo banale in una Regione che è stata messa tra le 50 più belle del Mondo dalla rivista “Time”.

Lettura consigliata

In alternativa al weekend al mare c’è questo fantastico borgo da visitare vicino Milano