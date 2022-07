In base all’età, oppure all’ISEE, e seguendo le direttive della propria Regione di residenza con le sue delibere. Sono questi i fattori principali da tenere in considerazione nel momento in cui si cerca di ottenere libri di testo con agevolazioni o con sconto per i figli che vanno a scuola. L’acquisto dei libri scolastici infatti è una delle spese principali per quanto riguarda la scuola dei figli. E tutte le famiglie con figli che vanno a scuola, devono sostenere queste spese ogni anno. Spendere il meno possibile per la scuola dei figli o avere libri gratis è possibile.

Bonus con ISEE per avere i libri di testo scolastici 2022/2023 gratis o con sconto

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, le famiglie che hanno i figli che vanno a scuola si stanno già mettendo in moto per completare l’operazione di approvvigionamento dei libri di testo scolastici da utilizzare nel 2022/2023. È partita quindi la ricerca ai libri di testo da comprare usati per chi ha questa possibilità. E sono partite le operazioni di verifica di possibili incentivi in materia. Le liste dei libri da utilizzare nel nuovo anno scolastico sono ormai già tutte pubblicate dai vari istituti scolastici. E le famiglie si sono messe in azione per controllare se i libri previsti sono nuove edizioni o vecchie edizioni e se è possibile trovarli da amici e parenti, o nel mercatino dell’usato.

Una cosa da non trascurare però sono le possibilità offerte dalla normativa vigente e dalle autorità competenti. Possibilità di avere libri di testo scolastici gratuiti o quanto meno scontati. Ci sono diversi bandi regionali aperti e naturalmente differenti da Regione a Regione. Nella maggior parte dei casi la scrematura dei potenziali beneficiari di questi Bonus è fatta in base all’ISEE. In alcuni casi conta anche l’età dello studente. Nella maggior parte dei casi i Bonus riguardano gli studenti fino all’obbligo scolastico, cioè fino ai 16 anni di età.

Tutte le possibilità Regione per Regione

Oltre al requisito anagrafico quindi c’è un altro requisito utile a percepire il Bonus. Parliamo naturalmente dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente della famiglia. Come è naturale che sia, le Regioni hanno l’obbligo di deliberare in materia entro settembre, in modo tale da consentire alle famiglie di mettersi in regola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. E naturalmente per godere di molte agevolazioni previste. Nell’autonomia regionale, ogni Giunta predispone le varie delibere con requisiti differenti le une dalle altre.

Ad oggi nello specifico, sono aperti dei bandi in cinque Regioni. In estrema sintesi, nel Lazio possono partecipare al bando le famiglie con figli fino a 16 anni di età e con un ISEE inferiore a 15.493,71 euro. Per la Regione Puglia invece la soglia è fissata fino a 10.632,94 euro. È fino a 15.748,78 euro il limite ISEE previsto dalla Regione Lombardia. In Emilia Romagna invece le fasce sono due, una fino a 10.632,94 euro e l’altra fino a 15.748,78 euro. Nel Trentino Alto Adige invece è prevista la fornitura completamente gratuita dei libri di testo per le scuole, sia primaria che secondaria di primo grado, effettuata direttamente dagli istituti scolastici. Occorre verificare quindi se anche la propria Regione ha attivato un Bonus con ISEE per avere i libri di testo. Infatti sono diversi gli Enti che in questi giorni si stanno adoperando per dotarsi di bandi simili.

