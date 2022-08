Il prezzemolo è una delle erbe aromatiche che si usa di più in cucina. Il motivo è presto detto: riesce a stare benissimo con molti alimenti, sia vegetali che animali. Moltissime persone apprezzano il sapore del prezzemolo, tanto da essere infastidite dal fatto di doverlo andare sempre a prendere al supermercato. Ecco allora che hanno deciso di avere una piantina nel proprio giardino.

Non è troppo tardi per accogliere questa brillante idea e procedere con la semina perché la pianta del prezzemolo si presta molto bene sia alla coltivazione in vaso che in terreno e c’è un’ampia finestra di tempo adatta al procedimento. Quindi, c’è ancora tempo per piantare il prezzemolo e per aggiungerlo alle piante di casa o a quelle del giardino, per averlo sempre a disposizione.

Non solo, c’è tutto il tempo di approfondirne le caratteristiche in modo da farlo crescere nel modo giusto e avere una pianta forte e sana quanto più a lungo possibile. La coltivazione del prezzemolo non è difficile e porterà numerosi benefici, ma andiamo con ordine nelle prossime righe.

C’è ancora tempo per piantare il prezzemolo e farlo crescere forte e sano

Dicendo che c’è ancora tempo per seminare il prezzemolo, sarà chiaro che il tempo adatto per la sua semina finisce ad agosto. Infatti, il clima ideale affinché il terreno accolga bene i semi va da febbraio ad agosto. Attenzione anche al pensiero popolare, secondo il quale la semina deve essere effettuata con la luna crescente. Nonostante non ci sia nessuna base scientifica su questo argomento, non farà male sapere che la luna crescente nel mese di agosto 2022 c’è nei primi giorni del mese e poi negli ultimi.

Detto questo, sia che si decida di mettere i semi a terra o in vaso, è importante preparare il terreno e non mettere i semi troppo in profondità. La misura giusta deve andare da 0,5 a 1,5 cm. Se so vogliono seminare più piantine, è bene che siano distanti tra loro di circa 15 cm. Il terreno dovrà essere tenuto sempre umido nei primi giorni. Con queste piccole accortezze la pianta germoglierà e crescerà forte e sana nei successivi due mesi.

Quando si può raccogliere

Il periodo giusto per usufruire delle sue foglie va da marzo a dicembre. Ma nulla vieta di averlo a disposizione anche negli altri mesi dell’anno con le giuste tecniche di conservazione. Il prezzemolo è molto utile per insaporire i vari piatti, ma lo è anche a livello nutrizionale. Contiene vitamine, sali minerali ed è un ottimo antinfiammatorio naturale.

